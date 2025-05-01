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    基隆民政處長洩個資助罷免 周軒酸黃國昌：嘴巴好像貼上膠布

    張淵翔坦承涉及運用戶政系統，協助罷免綠營議員連署。（資料照）

    張淵翔坦承涉及運用戶政系統，協助罷免綠營議員連署。（資料照）

    2025/05/01 08:04

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷「死亡連署」案，查出基隆市民政處長張淵翔非法使用戶政系統查詢個資，協助國民黨連署罷免民進黨市議員。政治工作者周軒發文指出，民政處長開戶政系統幫忙罷免市議員，這麼大的醜聞，民眾黨好像很安靜，最正義最勇於揭弊的黃國昌主席，嘴巴好像貼上了膠布。

    基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用職務之便，非法使用戶政系統查詢個資，幫助罷免案通過第一階段連署門檻。張淵翔對犯行坦承不諱，法官裁定40萬元交保，並限制住居。

    周軒在臉書發文強調，張淵翔到底做了什麼事呢？張淵翔利用戶政系統，協助罷免案領銜人紀文荃補件時，篩選掉提議人名冊中除戶的連署人，幫助罷免案通過第一階段連署門檻。周軒表示「簡單說，張淵翔利用他基隆市民政處長的職權，幫國民黨罷免民進黨議員」。

    周軒也發文質疑，基隆市政府鬧了這麼大的醜聞，台灣民主史上最惡劣，民政處長開戶政系統幫忙罷免市議員。不過事情都兩天過去了，台灣民眾黨好像很安靜，最正義最勇於揭弊的黃國昌主席，嘴巴好像貼上了膠布。

    周軒也諷刺，「大家千萬不要怪黃國昌主席，他是有苦衷的。畢竟基隆市副市長是民眾黨籍的」。

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