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    基隆民政處長洩戶政個資助罷免 黃帝穎：應查哪個長官下令

    基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用職務之便，非法使用戶政系統查詢個資，法院裁定40萬元交保。基隆市長謝國樑昨火速准辭。（資料照）

    基隆市民政處長張淵翔涉嫌利用職務之便，非法使用戶政系統查詢個資，法院裁定40萬元交保。基隆市長謝國樑昨火速准辭。（資料照）

    2025/05/01 08:03

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷「死亡連署」案，查出基隆市民政處長張淵翔非法使用戶政系統查詢個資，協助國民黨連署罷免民進黨市議員。律師黃帝穎發文表示，「應查哪個長官下令處長違法查個資？」並指張淵翔認罪，戳破朱立倫、韓國瑜「辦藍不辦綠」謊言，也打臉朱立倫法盲瞎挺全黨偽造文書。

    基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷「死亡連署」案，查出張淵翔利用戶政系統，協助罷免案領銜人紀文荃補件時，篩選掉提議人名冊中除戶的連署人，幫助罷免案通過第一階段連署門檻。

    基隆市長謝國樑昨上午被問到是否調整張淵翔的職務，才說要和相關單位研議，未料下午立即切割，張淵翔火速請辭獲准。

    黃帝穎在臉書發文指出，基隆市民政處長面對「鐵證如山」只能認罪，等於打臉朱立倫法盲、瞎挺全黨偽造文書。他認為「應查哪個長官下令處長違法查個資？」同時也質疑「民政處長與共犯透過黨部微信群組犯罪，基隆市民戶政個資洩中共？」

    黃帝穎表示，民政處長認罪，戳破朱立倫、韓國瑜「辦藍不辦綠」謊言，並強調「全國沒人跟國民黨一樣有1923死人連署，檢察官打擊犯罪天經地義」。

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