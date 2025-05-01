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    拚了！罷免顏寬恒2階若成功 陳柏惟：我剃光頭

    前立委陳柏惟宣布，罷免顏寬恒2階若連署成功，自己將剃光頭。（資料照）

    前立委陳柏惟宣布，罷免顏寬恒2階若連署成功，自己將剃光頭。（資料照）

    2025/05/01 00:10

    〔記者陳建志／台中報導〕大罷免2階進入最後階段，不少地方已宣布達到門檻，其中台中第2選區罷免顏寬恒，罷團最新公布的累計收件達2萬7778份，距離30278的門檻只差約2500份，前立委陳柏惟昨晚（4月30日）參加直播節目時當場宣布，「如果罷免顏寬恒二階連署成功，我剃光頭！」希望最後催出安全連署份數。

    陳柏惟昨晚參加「葛瑞絲滑上車」直播節目時表示，最近有聽到許多地方連署份數達到130%的安全門檻，但不要讓隊友孤單，如果有更多的藍委被罷免，會帶動大選區的投票率增加效應，目前包括台中顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣，彰化謝衣鳳，都還差幾百份到幾千份，希望大家再衝刺一下。

    陳柏惟表示，之前有人說他若被罷免成功要送雞排，因這個有期約賄選的問題，因此當場發出祭品「如果罷免顏寬恒二階連署成功，我剃光頭！」並強調這麼多志工合法連署、風吹雨淋，還被路人嗆聲，一定要過關。

    陳柏惟並呼籲大家在最後階段做到這三點，第一是用「飽和式的空戰」面對對方的絕對陸戰，用空軍聲援連署的陸軍；再來是相對藍營的造假幽靈連署，更要理直氣壯，在街頭上走完最後這幾天；第三是不要讓隊友落單、孤單，在慶賀通過安全門檻的同時，呼籲大家轉進協助這些只差一點點的選區，讓大家都能衝過門檻。

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