罷免魯明哲2階安全門檻差3794份 沈伯洋中壢最後衝刺

立委沈伯洋（右3）由民進黨議員彭俊豪、魏筠、徐景文、黃崇真和「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora陪同，中北黃昏市場掃街再拚2階連署份數。（記者李容萍攝）

2025/04/30 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」公民團隊今（30日）公布2階累計收件3萬4328份，距離130%連署安全門檻缺3794份；團隊總召Dora今日傍晚與立委沈伯洋（「撲馬」Puma）、民進黨市議員彭俊豪、徐景文、黃崇真、張曉昀、魏筠，前往中壢區中北、忠孝兩黃昏市場掃街，為2階連署最後衝刺。

沈伯洋表示，希望在2階最後幾天的衝刺時間，把連署書衝刺到最安全的份數，因為國民黨、民眾黨都提出相關推動反戒嚴、反廢死公投，想要去綁罷免，罷團希望在2階最後幾天，把連署書收衝刺到最安全的份數，希望用「不用補件」方式送件，籲請中壢的朋友趕快站出來連，能夠關心這個國家、關心桃園，讓這些不適任的桃園立委能夠離開立法院，最後這兩天他拜託大家簽下連署書，「用一枝筆就能救這個國家」。

請繼續往下閱讀...

Dora分享，過去3個多月，團隊志工們每天風雨無阻，穿梭大街小巷手舉著罷免連署牌，「我們會怕、會累，也真的想過退縮。當街被辱罵，只能笑著撐著，所有的委屈，都往心裡吞」。她強調志工們「只是很愛很愛台灣，也是平凡日子裡的長輩、媽媽、女兒。我們已經撐到這裡，最後真的只差一點了…請你，別讓這一切白費。每一張連署書，都是我們的後盾。連署到5月2日，和我們一起守住台灣！」

魏筠也分享，感謝沈伯洋今天來龍潭、平鎮、中壢來到市場、街邊向大家宣傳2階連署，做最後衝刺，所有民進黨黨籍議員都團結一心，一起為救國、為民主，為南桃園的二階連署加油；最後4天，大家一起衝到最後，感謝所有的戰友，所有的志工，我們一起努力到最後一刻！

立委沈伯洋（左）由民進黨議員、「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊陪同，中北黃昏市場掃街再拚2階連署份數。（記者李容萍攝）

立委沈伯洋（右3）由「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora（左1）和民進黨議員魏筠（左2）、張曉昀（左3）、徐景文（右2）、彭俊豪（右1）等人陪同，忠孝黃昏市場拚2階連署份數。（記者李容萍攝）

立委沈伯洋（右2）由「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora（左1）和民進黨議員魏筠（左3）、張曉昀（右1）、徐景文（左2）、彭俊豪（右3）等人陪同，忠孝黃昏市場拚2階連署份數。（記者李容萍攝）

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」公民團隊公布2階連署累計收件3萬4328份，已經開始造冊，但離130%連署安全門檻還缺3794份。（罷免魯明哲團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法