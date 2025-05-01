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    跟日本壓縮機一樣！為何沒人騷擾罷綠志工 他神回這句笑翻網友

    各地罷團二階連署工作紛紛進入最後衝刺。（資料照）

    各地罷團二階連署工作紛紛進入最後衝刺。（資料照）

    2025/05/01 00:24

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免行動如火如荼進行中二階連署進入最後衝刺。過去這段時間，發生不少罷藍委民團志工遭威脅恐嚇的事件，網上有人好奇「為何幾乎沒看過有人去騷擾罷綠志工？」有鄉民搬出「日立冷氣」經典廣告台詞神回，笑翻數千網友。

    罷免藍委屢傳捷報，週三（4月30日）最新消息是藍委洪孟楷、丁學忠、葉元之超過法定門檻。反觀國民黨動用黨內青年軍罷綠委、綠議員，因死亡連署、冒名連署比例過高遭偵辦，多名相關人員遭約談甚至羈押，即便一階經過補件總算過了12案，但二階連署堪憂。

    也因為如此，不少藍營支持者感到焦慮，部分不理性的人還會到罷團連署攤位鬧場，近一個月來類似事件頻傳。有網友忍不住在網上詢問，「為什麼很常看到人去騷擾罷藍志工，但卻幾乎沒看過人去騷擾罷綠志工？」引發熱議。

    有鄉民在底下引用「日立冷氣」經典廣告台詞神回覆：「因為罷綠志工跟日本壓縮機一樣，非常稀少」。隨即吸引近3000人讚爆，「選你正解」、「真的會被你笑死」、「突破盲腸了」、「不要這麼中肯ㄟ」、「發瘋！太好笑了」、「罷綠的都幽靈，是要怎麼騷擾啦？」

    網上有人好奇「為何幾乎沒看過有人去騷擾罷綠志工？」有鄉民搬出「日立冷氣」經典廣告台詞神回。（圖翻攝自Threads）

    網上有人好奇「為何幾乎沒看過有人去騷擾罷綠志工？」有鄉民搬出「日立冷氣」經典廣告台詞神回。（圖翻攝自Threads）

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