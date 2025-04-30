水湳轉運中心明年完工 市府北上招商喊話投資台中

台中水湳轉運中心明年完工，市府今天北上招商。（圖：市府提供）

2025/04/30 22:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市4大轉運中心之一的水湳轉運中心明年完工，交通局今天北上招商，局長葉昭甫指出，水湳轉運中心位於水湳經貿園區東北隅，鄰近國道1號大雅交流道及台74，周邊還有國際會展中心、綠美圖、台中流行影音中心等重大建設，有效連結轉運人潮，商業機能榮景可期，喊話企業投資台中搶先機。

水湳轉運中心明年完工，市府規劃採ROT及BOT模式辦理未來營運。交通局指出，4大轉運中心繼豐原轉運中心完工啟用後，工程總經費逾46億元的台中水湳轉運中心，自2022年9月15日動工，歷經942個工作天，施工進度順利，預計明年完工，今日北上舉辦首場水湳轉運中心招商座談會，向潛在投資廠商介紹「台中市水湳轉運中心及二期基地」。

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葉昭甫指出，以「北極之星」為設計主軸的水湳轉運中心預計於明年完工，目前朝向採ROT及BOT模式辦理，預計今年下旬正式公告招商，水湳轉運中心具備地理位置優勢，有發達的交通條件又串聯周邊重大建設，具有相當投資潛力，未來國道客運及市區公車等運具都會集散在轉運中心，車潮即是人潮，人潮就是金流，且轉運中心旁的第二期基地商業開發，可規劃作為商場、辦公、購物中心及旅館等複合式設施，將可連結轉運人潮，增進公共使用效益，也創造就業與帶動區域經濟的新契機。

交通局指出，水湳轉運中心為地下3層地上4層複合式轉運站，規劃地下停車場，地上1層為市區公車，地上2、3層為國道客運，地上4層為商業及辦公空間，整合國道客運、市區公車及機場捷運；盼可透過招商座談會的交流，廣納各方意見，積極引進民間投資動能，未來轉運中心啟用後，能連結商業機能及轉運人潮，帶動周邊經濟發展。

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