日自民黨青年局長中曾根康隆拜會 黃偉哲贈米見證跨時空情誼

台南市長黃偉哲（右）致贈台南越光米給日本自民黨青年局長中曾根康隆（左）。（台南市府提供）

2025/04/30 22:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本自民黨青年局長、眾議員中曾根康隆，今（30）日率團拜會台南市長黃偉哲，雙方就年輕世代、綠色產業等台日交流議題討論。黃偉哲也特別致贈以八田與一技師建造之烏山頭水庫、嘉南大圳所灌溉而成的台南越光米，以紀念台日友好情誼。

日本訪團成員包括國際部長平沼正二郎眾議員、局長代理神谷政幸參議員、國際副部長根本拓眾議員、國際副部長福田Kaoru眾議員等13名貴賓，都是來自日本國會與各界的領袖代表。

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黃偉哲表示，面對國際高度變局，盼台灣、日本能攜手展現年輕世代間的合作，承繼台日緊密的友好關係，因此台南積極推廣修學旅行，歡迎年輕一代日本朋友來到台南，透過參訪保存良好的日本時代古蹟、水道等設施，更能增進彼此的理解，而將台南越光米介紹給貴賓，也盼有機會協助日本當地的稻米需求。

中曾根康隆表示，他選區所在的群馬縣水上町是台南的友誼市。群馬縣前橋市小川晶市長年初來訪時也承蒙市長盛情接待，而日治時代最後1位台南市長羽鳥又男更是出身前橋，自己的選區跟台南深有連結。

此外，中曾根分享此次來訪，充分體會台南農產美食的魅力，以及台南科技與文化交融的優勢，未來訪團也將協助推廣台南，以及年輕世代間的交流。

中曾根康隆已當選3屆日本眾議員，於去年11月接任自民黨青年局長。其祖父為前總理大臣中曾根康弘、父親為前外務大臣中曾根弘文參議員。

此次自民黨青年團訪團除5名國會議員外，亦包括日本青年會議所、日本航空等成員。訪團也跟黃偉哲討論關於台日合作、如何協助年輕世代認識歷史、高科技產業和綠色轉型交流、震災互助、關稅出口衝擊、少子化等多元議題。

日本自民黨青年局長中曾根康隆議員（左1）與台南市長黃偉哲（右1），雙方討論台日交流議題。（台南市府提供）

日本參眾議員訪團今日拜會，台南市長黃偉哲（前右1）熱情接待。（台南市府提供）

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