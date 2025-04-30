罷免葉元之過安全門檻還不夠 民團浮洲遊街大收件

罷免團體「板橋大刪元」與公民團體「台灣經濟民主連合」在板橋區浮洲車站舉辦「葉元之究責會」，以小蜜蜂形式沿街宣講。（記者陳奕劭攝）

2025/04/30 21:33

〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免二階連署倒數計時，為了收集到安全門檻分數連署書，以「不補件」為主要目標，民團「板橋大刪元」與公民團體「台灣經濟民主連合」今天（30日）在板橋區浮洲車站舉辦「葉元之究責會」，以小蜜蜂的形式沿街宣講，希望收集更多連署書，表達對立委葉元之的憤怒。

目標罷免國民黨籍立委葉元之的民團「板橋大刪元」今天宣布，第二階連署收件已在今日達到3萬2千份，為法定門檻的137％，團隊會持續收件，預計5月5日送件新北市選舉委員會。

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民團「板橋大刪元」與公民團體「台灣經濟民主連合」今晚在浮洲車站遊街，包括罷免葉元之領銜人史書華、網紅四叉貓也到場參與，一行人隨即前往僑中二街宣傳，高喊「罷免葉元之，板橋喜孜孜」，深入巷弄邀請居民一同連署，浮洲地區居民看見罷免團隊行經，主動開門迎接大喊「加油」，但也有人不滿大罵「太吵了」。

聽聞民團「板橋大刪元」要來遊街，有民眾主動到僑中二街等待，希望響應罷免連署，不只葉元之，一行人沿途陸續收集罷免國民黨立委呂玉玲等人的連署書。

「台灣經濟民主連合」說，罷免葉元之，才能還給台灣一個不會偷拍資料，守護國家安全的國會，雖然罷免葉元之已達到安全門檻，但唯有收集愈多連署書，才能讓葉元之看見人民的憤怒。

民團「板橋大刪元」，有民眾主動前往僑中二街等待，希望響應罷免連署。（記者陳奕劭攝）

民團「板橋大刪元」與公民團體「台灣經濟民主連合」深入巷弄，宣傳罷免葉元之。（記者陳奕劭攝）

罷免葉元之領銜人史書華參與遊街，與罷免志工交談。（記者陳奕劭攝）

民團「板橋大刪元」與公民團體「台灣經濟民主連合」發起遊街，包括罷免葉元之領銜人史書華、網紅四叉貓也到場參與。（記者陳奕劭攝）

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