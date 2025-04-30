罷免羅廷瑋安全門檻差3000份 黃捷明赴中六罷團助攻

民進黨立委黃捷5月1日將前往中六罷團打氣助陣。（翻攝黃捷臉書）

2025/04/30 21:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免2階連署倒數計時，台中罷免國民黨立委預計5月5日繳交連署書，罷免藍委羅廷瑋的中六罷團最後倒數5天，盼全力拚最後3000份連署書，以達到安全門檻，民進黨立委黃捷明（1日）將前往中六罷團打氣助陣，盼催出民眾在最後倒數的黃金週末，一起讓罷免羅廷瑋連署份數衝破安全門檻。

中六罷團指出，2階連署倒數計時，但今天接獲多名家長陳情在子女的聯絡簿上貼有一張宣傳「馬戲同樂會」的活動單，家長起初以為是學校舉辦的藝文活動，查證後竟發現主辦單位是羅廷瑋，讓家長感覺「濃濃政治味」，罷團也譴責羅廷瑋在罷免2階連署倒數關鍵時刻，假「親子活動」作為包裝，將學生聯絡簿成政客的廣告欄。

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中六罷團強調，連署進入倒數，不放棄任何連署書，更獲黃捷聲援，明天下午3點將到中六罷團打氣助陣，更盼呼籲中六選區的民眾在最後的週末連署，一起為連署安全門檻衝刺出最後的3000份達標。

羅廷瑋則回應，這種親子活動宣傳方式全國不分藍綠都有前例，且已行之有年，他舉辦親子活動多年，盼不要有過多政治聯想。

中六罷團推罷免羅廷瑋連署，距安全門檻還差3000份。（記者蘇孟娟攝）

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