新住民女性遭不法金融剝削 卓揆指示法務部嚴查不法

行政院長卓榮泰。（行政院提供）

2025/04/30 21:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今日召開性別平等會委員會議，有委員在會中提及，新住民女性遭不法金融剝削，個資和照片遭上網公開一事。行政院長卓榮泰指示，請內政部、法務部嚴查不法行為。

卓榮泰致詞指出，全面提升性別平等及多元友善的社會環境，一直是政府施政重要課題，並致力推動性別平等相關政策和完善軟硬體設備。

請繼續往下閱讀...

政院主計總處今日報告「運用公務大數據觀察性別薪資概況與分析」，卓揆指示，為協助各部會研析改善性別薪資差距的具體策進作為，請主計總處提供公務大數據中各類性別統計分析資料，協助勞動部、金管會及各主管機關後續資料運用事宜。並評估增列不利處境者的性別薪資統計，如身心障礙人士、原住民等，以利研擬更全面的策進作為。

卓榮泰也請勞動部強化公司「同工同酬」的自我檢核及改善，並協同主計總處及各主管機關，定期揭露各行各業的性別薪資資料，積極推動改善策略。

卓榮泰說，政府自明年起，要求實收資本額100億元以上的上市櫃公司，揭露男性及女性非主管職務，全時員工的薪資平均數及薪資中位數資訊，請金管會加強宣導，展現政府改善性別薪資差距的決心；另請金管會針對上市櫃公司所揭露的統計數據，適時對外詳細說明，讓民眾更了解真實性別薪資概況。

針對教育部、國防部、內政部「大專校院系所專任教師任一性別比例過低之具體改進策略」報告，卓榮泰表示，性別平等是政府施政重要核心價值，請教育部、國防部及內政部，針對僅有單一性別專任教師的系所，瞭解原因，視情形依《聯合國消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）規定，評估訂定「暫行特別措施」，並請勞動部協助確認後續相關精進招聘規定的合宜性。

有委員在會中提及，新住民女性遭不法金融剝削，其個資及照片遭上網公開一事。卓榮泰指示，請內政部、法務部嚴查不法行為，勞動部加強保障新住民及外籍移工等弱勢族群工作權益，金管會向新住民加強宣導普惠金融措施，政委林明昕政務委員協調統籌相關部會妥予應處。

此外，行政院會已於3月通過「個人資料保護委員會組織法」草案，俟該法三讀通過及「個人資料保護委員會」成立後，將有助強化及落實個人資料保護工作。

行政院今日召開性別平等會委員會議，有委員在會中提及，新住民女性遭不法金融剝削，個資和照片遭上網公開一事。行政院長卓榮泰指示，請內政部、法務部嚴查不法行為。 （行政院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法