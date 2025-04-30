二階送件後可否繼續簽連署？ 中選會：往例均無禁止也無罰則

中選會。（資料照）

2025/04/30 21:12

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免二階連署邁入尾聲，明起陸續有罷團將赴地方選委會送交二階連署書。對於送件後可否繼續簽署罷免連署，中選會副主委陳朝建受訪表示，「過往前例均無禁止或罰則等特別規定」，權責機關也無由查證也無法查考，基於行政慣例自我拘束的原則，採尊重前例，也採無差別待遇的處理原則。

陳朝建指出，罷免案一階提議並無簽署期間，僅有送件期日的規定，例如需民選公職就職滿1年後，才能開始提出。罷免案二階連署依「公職選罷法」第80條所定，既是徵求連署期間，更是各該罷免案的法定送件期限；至於二階連署送件後，則與一階提議送件相同，如有經查對程序未過提議或連署門檻者，依法則有補提機會，但補提則以1次為限，且也有補提的時限規定。

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陳朝建表示，無論是一階提議或二階連署的補提名冊，都可能續行簽署，也有可能是查對後於補提期間簽署，不過過往前例均無禁止或罰則等特別規定外，實務上各該權責機關，無論是中選會、22個市縣選委會或其他機關均無由查證也無法查考，基於行政慣例自我拘束的原則，採尊重前例的原則，也採無差別待遇的處理原則。

陳朝建強調，選務機關今年2月間所收件的61件罷免案，仍基於行政慣例自我拘束的原則，採無差別待遇原則處理。根據《行政程序法》第6條規定，行政機關如選務機關就同類事件行使裁量權時，如果沒有正當理由，即應受行政先例、過往累積事例的拘束，不得另為相異或不同的處理，這是行政慣例自我拘束的法律原則。

陳朝建也說，過往如何處理，如果沒有正當理由也無修法增訂規制或罰則的前提下，應當循往例處理，且今年各該罷免案的受理，也不會有任何差別待遇，這才符合相關法規。

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