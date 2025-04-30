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    罷免謝衣鳯罷團公布連署書進度 「掛0」議員李俊諭回應了

    議員李俊諭表示，已收到23份連署書，還有15份準備回收，並非沒協助宣傳。（記者陳冠備攝）

    議員李俊諭表示，已收到23份連署書，還有15份準備回收，並非沒協助宣傳。（記者陳冠備攝）

    2025/04/30 20:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕大罷免2階段倒數，彰化縣第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的「缺衣不可」連署目前約1萬7000份，離達標仍差1萬份。罷免團體近日公布與民進黨籍在地議員合作的連署進度，其中李俊諭「掛零」引發關注。對此李俊諭表示，已收到23份連署書，還有15份準備回收，並非沒協助宣傳。

    根據罷團統計，截至4月28日，罷免謝衣鳯的第2階段連署書約有1萬7000份，達標門檻為2萬7000份，連署將於5月4日截止。為催出更多連署書，罷團要求選區議員達成「罷免責任額」，即至少回收相當於其得票數三成的連署份數，並公布成績單：洪騰明繳交1008份、劉珊伶556份（更新662份）、洪子超37份，李俊諭尚未繳交。

    成績單公布後引發熱議，有支持者質疑部分在地議員對罷免態度冷淡，甚至點名前縣長魏明谷、翁金珠是否「護航謝衣鳯」。

    對此，魏明谷則表示，罷免進入第2階段後，他即指示子弟兵洪騰明（代表二林區）、劉珊伶（溪湖區）及北斗鎮民代表黃志偉協助推動連署，並動員地方樁腳，因此得以突破連署瓶頸，他本人也參與了溪湖場的「人民是頭家」政策說明會，並非未配合行動。

    李俊諭回應，實際上他已收到23份連署書，另有15份準備回收，強調並非未協助宣傳。他並提及，曾參與「公投討黨產」提案連署，是全縣繳交連署書最多的議員，將持續以具體行動支持民主價值與自由理念。

    民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，縣黨部未規定「罷免責任額」，強調目前應停止究責、團結對外，衝刺最後一週。他也強調，縣黨部不會讓罷團志工們孤軍奮戰。這一週是關鍵中的關鍵，必須把握每一張連署書。

    魏明谷表示，公布罷免2階後，他立即交代子弟兵劉珊伶議員（左3）等議員、民代配合連署，讓連署份數突破瓶頸。（劉珊伶提供）

    魏明谷表示，公布罷免2階後，他立即交代子弟兵劉珊伶議員（左3）等議員、民代配合連署，讓連署份數突破瓶頸。（劉珊伶提供）

    彰化縣第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的「缺衣不可」連署，距離門檻仍差1萬份，情況告急。（彰化罷團提供）

    彰化縣第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的「缺衣不可」連署，距離門檻仍差1萬份，情況告急。（彰化罷團提供）

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