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    台中機場動線擁擠混亂 交通部承諾啟動跨部會協調

    台中機場旅客入境動線混亂，立委蔡其昌（左）要求交通部與民航局應通盤檢討，交通部部長陳世凱（右）允諾。（圖取自國會YT）

    台中機場旅客入境動線混亂，立委蔡其昌（左）要求交通部與民航局應通盤檢討，交通部部長陳世凱（右）允諾。（圖取自國會YT）

    2025/04/30 19:48

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台中機場國際航線數量明顯增加，旅客入境時卻面臨動線混亂而抱怨不斷。立法委員蔡其昌今（30日）於立法院交通委員會，要求交通部與民航局應通盤檢討，解決現況問題並預作因應未來航班成長準備。對此，交通部部長陳世凱允諾，將啟動跨部會協調。

    蔡其昌指出，推動國際航線是中部民眾長年期待，也是他擔任立委以來，持續推動的重要目標，如今成果逐步落地，但台中機場的地面服務、檢疫動線、空間配置等環節，卻頻頻出現擁擠與混亂。

    蔡其昌提到，目前入境流程涉及多個單位，包括機場營運管理、檢疫安檢與關務等，若無清晰的分工與空間調度，勢必導致旅客動線交錯、排隊時間過長。他要求民航局儘速盤點現有設施，包括是否能增加X光機、重新調整檢疫與通關動線，並與相關單位進行跨部會協調，同步改善。

    蔡其昌強調，台中機場是中部走向國際的主力據點，若未提前準備，將來航班增加時，將難以因應。

    民航局長何淑萍回應，針對屬於機場本身的營運部分，民航局已召開相關會議，將儘速研議包括航班時段密集等問題，並調整時間配置以紓解壓力。至於檢疫與關務等涉及其他中央部會的單位，協調程序相對複雜。對此，交通部部長陳世凱允諾，將啟動跨部會溝通。

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