沈伯洋攜手議員衝刺掃街 盼桃園6區連署罷免藍委全壘打！

掃街前，立委沈伯洋與桃園市議員張肇良、魏筠等人，先在龍潭龍元宮上香參拜神農大帝。（記者黃政嘉攝）

2025/04/30 20:00

〔記者黃政嘉／桃園報導〕大罷免二階連署進入倒數階段，桃園市罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲」離法定門檻尚差不到700份，立委沈伯洋今天攜手多位民進黨籍桃園市議員，至龍潭、平鎮地區掃街宣傳連署，做最後衝刺，在地支持者徐文滨的改裝發財車也隨行掃街，壯大罷免聲量，沈伯洋說，希望桃園市連署罷免藍委「能夠全壘打！」

下午3點，沈伯洋與張肇良、魏筠、劉仁照先在龍元宮上香參拜神農大帝，魏筠說，神農大帝是很多客家人的信仰，祈求神農大帝保庇這次的連署罷免行動，能打破向來如同鐵板一塊，有眾多深藍支持者的平鎮、龍潭區。眾人參拜後，沿龍元路、北龍路、東龍路一一走至攤販門口，向店家、沿路民眾宣傳「還沒連署的趕快來簽，下架不適任立委！」有民眾跑向隊伍，直比大拇指比讚喊「罷免加油」，也有騎士在路邊停下機車，高舉右手比讚打氣。

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下午4點，沈伯洋再與王珮毓、魏筠、劉仁掃平鎮區的南勢黃昏市場，眾人大喊「大罷免大成功！」穿梭市場攤販，逐一向各店家邀約連署，楊家俍則站在市場外，邀路邊民眾填寫連署書。

沈伯洋受訪表示，最後倒數階段，希望桃園市連署罷免藍委「能夠全壘打！」，平鎮、龍潭區都是艱困區域，呂玉玲也是很重要的罷免對象，理由很簡單，因為她在立法院，就是跟著傅崐萁作舉手部隊，像是財劃法修法，包括長照、育兒津貼都予以刪減，也想對接中國、台灣法制，且還是暴力唆使者，去年5月在國會叫別人將他摔下主席台，透過接連掃街，衝高安全份數，甚至不用補件最好，盼成功罷免國民黨立委。

「罷呂清玲」團隊志工黃小姐表示，有沈伯洋立委這樣具知名度的人物來龍潭掃街，能激起本來持保留態度、互相觀望的民眾，感到填寫連署「不用擔心、不用怕」而願意站出來連署，對收件效果相當有幫助。

徐文滨表示，國民黨立委持續破壞國家體制，為了保護台灣，他的「戰車」會持續在街上宣傳，直到罷免藍委成功為止。

立委沈伯洋攜手多位民進黨籍桃園市議員，至龍潭龍元宮周邊掃街，宣傳連署。（記者黃政嘉攝）

立委沈伯洋攜手多位民進黨籍桃園市議員，至龍潭龍元宮周邊掃街，宣傳連署。（記者黃政嘉攝）

支持罷免的婦人興奮舉起雙手比讚，為連署罷免加油。（記者黃政嘉攝）

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