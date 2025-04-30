天然氣整壓站遭批圖利財團 蔡健棠要求退出公地、1週給報告

新北市議員蔡健棠要求天然氣整壓站退出公地，1週給報告。（記者羅國嘉攝）

2025/04/30 20:15

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議會今（30）日進行一至六審聯合質詢，國民黨市議員蔡健棠針對天然氣整壓站得以租用市府公有地、攤販卻不得申請租用公園擺攤一事，當場質詢多位局處首長，痛批市府標準不一，「百姓為家庭生活賣路邊攤沒有公共利益嗎？」要求財政局和經發局一週後給專案報告。

蔡健棠點名城鄉局、工務局、經發局與財政局，先以「學校內可否設殯儀館」為例開場，質問相關部門對違規使用公有地的處理標準，並將話題引到天然氣整壓站。他質疑，整壓站可設於公園、公有地，市府卻以「公共利益」為由默許，但民眾若欲申請攤販經營，卻處處受限，「是否圖利財團，忽略民生？」

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對於公有地租賃標準，財政局長陳榮貴回應，天然氣公司屬於涉及公共利益的營業單位，因此租用條件不同。蔡健棠反問，「我擺路邊攤是為了家庭生活、社會平衡，難道就沒有公共利益？」他痛批，市府長年以此為由拒民於門外，卻讓企業占用公地設站圖利自己。

蔡健棠要求市府交代天然氣公司目前在新北承租公地設置整壓站的數量，並詢問全市瓦斯管線更新比率。他指出，目前管線接管費用高昂，多數由民眾自費負擔，偏遠地區換管進度緩慢，顯示市府未積極督促企業履行社會責任。

質詢過程中，經發局長盛筱蓉數度回應「需調查」、「無相關數據」，引來蔡健棠不滿直言「不要問你什麼都不知道」，批評市府永遠護航財團、從未站在百姓立場思考政策。

蔡健棠最終要求財政局與經發局於一週內提出公有地租賃與整壓站設置的檢討報告，並主張應全面檢討天然氣整壓站是否仍適合設於公有地上，「百姓不能擺攤，財團卻可長期占地，這樣公平嗎？」

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