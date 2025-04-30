罷馬文君連署只差1000份 志工骨折開刀昏沉仍喊：大罷免大成功

罷馬志工全力投入，有的是穿梭在各連署站協助連署。（記者陳鳳麗攝）

2025/04/30 19:58

〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免立委馬文君二階連署進入最後階段，罷團今天已收到1萬7500份，再1000份就達標，負責統計的志工以數據分析推算5月4日交件日收到的份數是正負500份，即不是標達就是差500份飲恨，志工們更加拚命，有志工日前跌倒骨折開刀，昏沉中還在喊「大罷免大成功」，拚勁讓家人聽了都紅了眼眶。

投一「All罷馬」罷馬公民團體將在5月4日下午送件，罷免門檻是1萬8622份，截至今天，罷團收到超過1萬7500份，再1000份就能達標。負責統計連署份數的志工目前是博士生，他用專業的數據分析後推算是到送件日為止，收到的連署份數會是正負2％，即份數為正負500份，也就是說不是比達標門檻多500份，就是差500份達標而飲恨，因此本週不斷請志工再把勁。

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罷馬的本地志工人數不夠，經號召，本週有很多外縣市志工前來支援，而像已經達安全目標的「山除薇害」、「剷除黑芯」的志工也轉移陣地，陸續到南投縣支援，志工們不只分組投入巷戰家訪，也多開幾個連署站，5月2日晚間加發埔里市區第一銀行連署站，方便更多在地人或週五晚間返鄉的遊子連署。

只差千份就能標達，志工們本週幾乎用盡全力來催出連署份數，所有的志工都說，「我們絕對戰到最後一秒！」罷團幹部透露，志工們幾乎都奮不顧身，有志工被狗咬傷，也有志工出了小車禍，還有女志工跌倒手骨折，送進醫院開刀後，昏沉中還大喊「大罷免大成功」，家人聽了差點掉淚。

另外有位從新竹來的志工罹癌動過手術，只要身體狀況許可就趕來草屯幫忙，前兩天黃捷到連署站宣講，其站上去的小講台就是出於這位志工的巧手。

罹癌動過手術的志工彭玉慧，開心地秀出「恁祖媽臺灣人」等貼紙。（記者陳鳳麗攝）

罷免馬文君公民團體本週獲外地志工奧援，因罷馬志工背心不夠，還穿著桃園罷團志工背心，跟著其他志工一起走入巷弄。（「All罷馬」罷團提供 ）

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