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    中國稱不承認九二共識無法參加WHA 陸委會：中共無權置喙

    國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

    國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

    2025/04/30 19:27

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕世界衛生大會WHA將於5月19日到27日在日內瓦舉行，中國國台辦發言人朱鳳蓮今天宣稱，台灣拒不承認「九二共識」，導致參加世衛大會的政治基礎不復存在。陸委會駁斥，企圖排除台灣參與國際社會，為遂行其矮化台灣、消滅中華民國的政治圖謀，不惜犧牲台灣2300萬人民的健康權益。

    朱鳳蓮指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。關於「中國台灣地區」參與世界衛生組織活動問題，中方立場是一貫明確的，即必須​​按照「一個中國原則」來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認的根本原則。

    朱鳳蓮說，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，導致「台灣地區」參與世衛大會的政治基礎不復存在。「台灣地區」無法參會，完全是民進黨當局造成的。他們真正關心的不是台灣民眾的衛生健康，而是藉鬧會、蹭會做政治文章，欺騙島內民眾，結果只會自取其辱。

    對此，陸委會說，兩岸互不隸屬是客觀事實，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，台灣人民也不會接受「一中原則」的「九二共識」。中共一再歪曲解讀聯大第2758號決議及WHA第25.1決議，與其所謂的「一中原則」進行不當連結，企圖排除台灣參與國際社會，為遂行其矮化台灣、消滅中華民國的政治圖謀，不惜犧牲台灣2300萬人民的健康權益。

    陸委會指出，中華民國有參與國際社會的正當合法權利，中共無權置喙。我們再度正告中共當局，蠻橫打壓及阻撓台灣參與國際組織與活動，不會改變台灣走向世界並做出貢獻的決心。

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