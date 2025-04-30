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    罷免謝衣鳯提交連署書有綠議員掛0 陳世雄開炮：應當作提名參考

    下架立委謝衣鳯的罷團統計，民進黨議員洪子超僅交37份連署書，民進黨議員李俊諭則是0份。（資料照）

    下架立委謝衣鳯的罷團統計，民進黨議員洪子超僅交37份連署書，民進黨議員李俊諭則是0份。（資料照）

    2025/04/30 18:53

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕彰化罷免國民黨立委謝衣鳯第2階段連署告急，在民進黨中央三申五令下，仍有部分議員未積極配合。罷免團體「缺衣不可」統計，截至29日，彰化縣議員繳交的聯署數仍有人掛零，呼籲民進黨正視此事，應積極介入，未來也要當作提名的參考。

    據罷團統計，民進黨議員洪騰明已提交1008份連署書，民進黨議員劉珊伶556份，民進黨議員洪子超37份，民進黨議員李俊諭則是0份。

    霸免謝衣鳯領銜人、前明道大學校長陳世雄今天忍不住開炮，地方上傳聞某些議員早就倒向謝家，不了解大罷免的意義，他們漠視藍白聯手在國會破壞憲政體制，利用財劃法搞亂財政，亂刪國家總預算導致政府運行困難。

    陳世雄指出，擺在眼前的是，台灣已經面臨藍白立委傾中的危機。罷團表示，謝衣鳯作為「傅隨組織」，表決跟著傅崑萁走，當然應該被罷免，不要為了蠅頭小利忘了自己的職責。

    彰化罷團因為缺乏民進黨民代組織的奧援，志工沒日沒夜的努力，仍然陷入苦戰，陳世雄呼籲民進黨中央正視彰化連署數字，相較於其他縣市民代幾千張的交，彰化的數字顯示出地方的政治生態，黨中央應該積極介入，未來也要當作提名的參考。

    陳世雄說，彰化連署最晚可以到5月12日左右，呼籲謝衣鳯所在的彰化縣第三選區，包含芳苑鄉、二林鎮、埔鹽鄉、溪湖鎮、埔心鄉、大城鄉、竹塘鄉、埤頭鄉、北斗鎮及溪州鄉，這幾個鄉鎮民眾，不論你在台灣哪個角落，請把握時間把2階連署書簽回家鄉來。

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