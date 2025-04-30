鄭正鈐涉百件民刑事財務糾紛 林志潔：與地下金融、違法放貸千絲萬縷

新竹市「雙罷」總部發言人、陽明交大科法學院教授林志潔。 （記者陳鈺馥攝）

2025/04/30 18:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕藍白426凱道抗議活動，國民黨立委鄭正鈐遭質疑動員大批外籍移工北上，卻有一名新住民身分的養生館老闆娘何氏卿自稱是主揪。新竹市「雙罷」總部發言人、陽明交大科法學院教授林志潔今在行政院外受訪表示，這次鄭正鈐動員外籍人士上凱道，讓外界看到與地下金融違法放貸千絲萬縷的關係，要請鄭出來說清楚。

何氏卿被爆「在提供按摩服務之餘，也從事各種放款業務」，甚至廣貼「懸賞令」尋找借錢沒還的外籍人士，讓林志潔再次喊話鄭正鈐「勿成為剝削新住民女性的幫凶！」

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林志潔指出，法律當然允許有私人借貸，私人有債務上往來是絕對沒有問題，但我國「銀行法」有規定，涉及收受存款或有違法吸金行為，是屬於重度刑責的犯罪行為。

林志潔批評，鄭正鈐疑不當動員外籍人士上凱道參與反罷免的政治活動，被意外發現新竹有越南籍老闆經營養生館，同時在兼營放貸業務，甚至在個人臉書把欠錢之人照片等個資公布，宣稱要做懸賞付錢給找到的人，這在民主國家是非常難以想像的事情。

林志潔指出，這個外籍人士變成台灣新住民，卻對其它外籍女性造成金融剝削及壓迫，她將在行政院的性平會提出意見，希望政府能夠高度重視。有些外籍女性有周轉或借貸需求，因為法制或文化上不了解，被迫要向高利貸借款，借款以後簽下一些本票，然後在按摩店或養生館裡面工作，當沒有辦法還債時就跑路，跑路之後就貼懸賞告示。

林志潔進一步說，24日在新竹地區的網站上，出現招募800K越南盾上凱道的廣告，該廣告與凱道活動有關，而且又有對價關聯，放消息出來的人也有在違法放貸，這些有無違反銀行法，檢調單位都應該一併處理。

林志潔強調，鄭正鈐的財務狀況，不管是在2018或2023年選舉都被高度質疑，四叉貓也在公布鄭在財務上確實有些問題。法院網站也認證，鄭有100多件與民刑事財務糾紛有關的官司，不然就是詐騙吸金犯主嫌，有牽扯不清的財務關係，被法院判處必須償還。

林志潔質疑，可見鄭與詐騙犯之間是有借貸關連的，一個對自己財務都沒有辦法管理好，有這麼多糾紛的人，「到底是在為新竹謀福利，還是把擔任立委當成個人周轉工具」。

林志潔透露，自己選後有做很多選民服務，有新竹民眾拿著鄭正鈐跳票的支票來找她，投訴鄭的支票跳票，且還閉門不見，希望鄭能夠償還債務。由此可見，鄭的債務問題非常嚴重，甚至向詐騙集團借錢或借詐騙集團錢，「一個新竹人選出來的立委，你到底有沒有心，為新竹謀福利，還是都在為掙錢而煩擾？」

她強調，這次鄭正鈐動員外籍人士上凱道，同時讓外界看到與地下金融與違法放貸千絲萬縷的關係，請鄭出來說清楚，不要再躲在民眾後面。鄭的財務狀況相當複雜，大家只要去司法院公開判決檢索系統打上「鄭正鈐」或關係人名字，曾經發生的訴訟糾紛都無所遁形，今天所講的一切都是有所本的。

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