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    預算遭刪凍 總統府LINE帳號5/1起暫停服務

    因應立法院審議114年度預算刪凍結果，總統府LINE帳號5月1日起暫停服務。（擷取自總統府LINE首頁）

    因應立法院審議114年度預算刪凍結果，總統府LINE帳號5月1日起暫停服務。（擷取自總統府LINE首頁）

    2025/04/30 18:09

    〔記者陳昀／台北報導〕總統府今天透過LINE官方帳號說，因應立法院審議114年度預算刪凍結果，總統府LINE帳號5月1日起暫停服務，期望盡早恢復正常運作。

    因應立法院審議114年度預算刪凍，總統府有多項因應措施，包括總統府夜間景觀照明日落後開啟最低光源模式，晚上12時後完全關閉；2月15日起，暫停每個月「假日參觀」活動。

    總統府進一步指出，總統府因應立法院審議114年度預算刪凍結果，自114年5月1日起，「中華民國總統府LINE官方帳號」暫停服務，期望盡早恢復正常運作，造成不便，懇請見諒。

    總統府指出，歡迎透過總統府官網（https://www.president.gov.tw）、總統府YouTube頻道（https://www.youtube.com/@presidentialoffice）、總統府發言人臉書（https://www.facebook.com/presidentialoffice.tw）及總統府發言人YouTube頻道（https://bit.ly/41RQpBL）等平台，持續瞭解總統府相關訊息。

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