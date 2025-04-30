預算遭刪凍 總統府LINE帳號5/1起暫停服務

因應立法院審議114年度預算刪凍結果，總統府LINE帳號5月1日起暫停服務。（擷取自總統府LINE首頁）

2025/04/30 18:09

〔記者陳昀／台北報導〕總統府今天透過LINE官方帳號說，因應立法院審議114年度預算刪凍結果，總統府LINE帳號5月1日起暫停服務，期望盡早恢復正常運作。

因應立法院審議114年度預算刪凍，總統府有多項因應措施，包括總統府夜間景觀照明日落後開啟最低光源模式，晚上12時後完全關閉；2月15日起，暫停每個月「假日參觀」活動。

請繼續往下閱讀...

總統府進一步指出，總統府因應立法院審議114年度預算刪凍結果，自114年5月1日起，「中華民國總統府LINE官方帳號」暫停服務，期望盡早恢復正常運作，造成不便，懇請見諒。

總統府指出，歡迎透過總統府官網（https://www.president.gov.tw）、總統府YouTube頻道（https://www.youtube.com/@presidentialoffice）、總統府發言人臉書（https://www.facebook.com/presidentialoffice.tw）及總統府發言人YouTube頻道（https://bit.ly/41RQpBL）等平台，持續瞭解總統府相關訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法