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    張淵翔坦承蒐個資助罷免 林智群狠酸：國民黨不犯罪就不會做事情

    張淵翔坦承涉及運用戶政系統，協助罷免綠營議員連署。（資料照）

    張淵翔坦承涉及運用戶政系統，協助罷免綠營議員連署。（資料照）

    2025/04/30 21:58

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕基隆市政府民政處長張淵翔坦承，涉及運用戶政系統協助罷免綠營議員連署，基隆地院裁定交保，引發外界熱議。律師林智群今天（30日）忍不住狠酸，由此可見國民黨只要取得權力就會亂搞，「哪天中央給國民黨執政，搞不好連器官都幫大家配對好了！」

    基隆地檢署偵辦幽靈連署案，發現張淵翔疑似利用戶政系統協助協助查詢、提供相關個人資料，介入罷免綠營議員連署，違反行政中立。後續張淵翔坦承利用職務之便非法查詢市民個資，提供國民黨罷免連署，法官裁定40萬元交保，並限制住居。

    對此，林智群今天在臉書發文酸，「國民黨取得權力，就是會亂搞，取得立法權，怎麼亂搞，大家已經知道，取得行政權，結果就是連你我的個資都被他們拿去使用。戶政系統彼此間還有電腦連線，基隆戶政事務所要查賴清德的個資，也是查得到。哪天中央給國民黨執政，搞不好連器官都幫大家配對好了。」

    他接著說：「這年頭大家都很保護自己個資，防駭客偷個資、防詐騙集團騙個資就算了，連放在戶政電腦裡面的個資都可以被官員拿去亂用，這個世界還有什麼可以相信的？國民黨執政縣市這麼多，品性這麼差，它推不在籍投票，誰會相信投票結果？大家會怕欸。國民黨真的是不犯罪就不會做事情！」

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