台中狂辦跨校禮堂聯合動土 李中斥「地基主」沒到齊不安心

李中指，聯合動土「有把其他學校的地基主請來參加嗎」，破壞儀式感只為拍市長馬屁，「假動工」無法安人心。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/30 18:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市「給孩子一個禮堂計畫」助25校增建活動中心（禮堂），近日接連舉辦多校聯合動土典禮，5月2日又將辦5校聯合動土典禮，國民黨議員李中今怒斥，動土典禮的意義本在祈求工程平安順利，會拜「地基主」，但聯合動土「有把其他學校的地基主請來參加嗎」，破壞儀式感只為拍市長馬屁，「假動工」無法安人心；教育局長蔣偉民神回，辦學是在做善事，應該都會保佑，以後會注意。

台中市配合「給孩子一個禮堂計畫」，近來陸續舉辦多校新建活動中心聯合動土典禮，繼太平區中華國小、東平國小、長億國小暨光隆國小等4校，25日舉辦活動中心興建工程聯合動土典禮後，教育局又規劃5月2日舉辦烏日區烏日國中、光德國中、九德國小、旭光國小及南區樹德國小等5校活動中心聯合動土典禮。

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國民黨議員李中今天在議會質詢時不客氣指出，教育局是為拍馬屁還是市長盧秀燕喜歡動土典禮，竟一再辦聯合動土典禮，民眾拜土地公都要知道該拜在地里的土地公，跑到別里或別區拜土地公有用嗎？同樣的道理，動土拜地基主能隨便拜嗎，教育局只為拍馬屁，硬把市長跟5校拉在一起祭祀。

李中說，施作工程前之所以辦動土典禮主要為祈求工程平安、參與活動的人都平安，5校一起辦動土典禮，除在地的地基主外，「其他4校所在地的地基主會跟著一起去嗎」，教育局有特別把其他地基主請去嗎，市長若沒有時間參與，也還有副市長、副祕書長，至少也有教育局長可參與，何必硬抓市長時間一起辦，拍馬屁過頭了。

李中說，甚至把儀式感破壞光，聯合動土典禮實質上只辦一校而已，其他學校的土地沒有安心、地基主沒有安心，根本是假的動土典禮，欺騙神明，更無法安大家的心。

教育局長蔣偉民說，當初決定舉辦聯合動土典禮，主要希望集結大家的力量共同祈福，辦學是做善事，相信會保佑，未來完工後，會讓各校自辦完工典禮。

但李中強調，完工典禮沒有動土典禮重要，動土典禮在祈求過程平安，可以安地方、安活人的心，「更安看不到的心」，尤其有部分學校用地原本是「夜總會」，動土典禮相形更重要，要讓大家安心；蔣偉民則說，以後會注意。

台中市給孩子禮堂計畫，近來連辦多場跨校聯合動土典禮。（圖：市府提供）

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