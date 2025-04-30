盼全台北孩子都能補鈣 蔣萬安：生生鮮乳補助擬擴及未在地就學生

蔣萬安表示，推動生生喝鮮乳政策主旨盼於照顧2至12歲年齡層的孩童，期間確實發現設籍台北市，但未就讀台北學校的孩子，後續將依照議員建議將這些孩子們納入補助對象，預計下週就會有結果。（記者劉詠韻翻攝）

2025/04/30 17:14

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市自4月14日起正式啟動「生生喝鮮乳」政策，讓18.4萬名公私立國小與幼兒園學童每週享有一瓶免費鮮乳或豆漿。不過國民黨籍議員闕枚莎建議，市府可擴大辦理設籍台北但未就讀台北學校2至12歲的孩子，讓全台北市的孩子都能補充鈣質；蔣萬安說，後續將依照議員建議將這些孩子們納入補助對象，預計下週就會有結果。

闕枚莎今於市議會質詢直言，儘管目前政策主要服務就讀台北市公私立學校的學童，闕枚莎觀察到設籍台北市，但未就讀台北學校或在家自學的2至12歲的孩童，大約有3.3萬名，建議市府比照數位兌換券模式，將這些孩童納入鮮乳補助，預估每年僅需新增3300萬元預算，就能讓全台北市的孩子補充鈣。

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闕枚莎指出，該政策深受學校與家長肯定，為確保政策長遠推行，因此提出五點具體建議，台北市政府明年須將「生生喝鮮乳」1.84億預算，正式編列明年度的預算，另加速研議將設籍台北但未在台北學校就讀的孩子，並分享數位化鮮乳兌換券相關經驗予其他縣市；財劃法通過後，逐步將鮮乳補助擴大至國中與高中生；同時視財務狀況，研議每週多增加1至2瓶免費鮮乳或豆漿，讓孩子贏在健康的起跑點。

蔣萬安表示，推動生生喝鮮乳政策主旨盼於照顧2至12歲年齡層的孩童，期間確實發現設籍台北市，但未就讀台北學校的孩子，後續將依照議員建議將這些孩子們納入補助對象，預計下週就會有結果。

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