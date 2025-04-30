蕭旭岑批賴政府只敢欺負區桂芝 陸委會：不應模糊焦點忽略中共統戰作為

陸委會說，政府查處對象是與中共黨政單位合辦統戰活動的組織或團體，不是針對區桂芝個人，外界不應胡亂指控，也不應刻意模糊焦點，忽略中共統戰作為。（資料照）

2025/04/30 17:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「兩岸共讀一本好書」徵文大賽，北一女國女教師區桂芝轉發比賽訊息被檢舉，馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，賴政府只敢欺負一個高中老師。陸委會今日駁斥，查處對象為組織或團體，不應模糊焦點，忽略中共統戰作為。

蕭旭岑29日說，陸委會指控區桂芝違反兩岸條例第33條之1，該條文規範台灣人民或團體與中國大陸相關機構「合作」事宜，強調「政治性」；區桂芝轉發徵文比賽訊息是為了鼓勵學生學習，非關政治性，也未與中國大陸機構合作。

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陸委會指出，徵文比賽由章法學會與中共黨政單位共同主辦，報名參加者不論是否得獎，均由對岸安排前往中國參訪，全程落地招待，不符一般交流常態安排，涉及違反兩岸條例第33條之1與中共黨政單位合作行為，主管機關教育部依法查處中。

陸委會提到，根據第一屆活動相關資訊，徵文比賽明顯為中共統戰活動，出席人員、談話內容、參訪行程與宣傳均有操作統戰意圖；今年為第二屆活動，政府有責任向民眾說明統戰風險，若有違規違常處，政府也將依法查處。

陸委會強調，區桂芝由於近期言論引發外界關注，有民眾向政府檢舉其轉發徵文比賽行為，這只是處理案件來源之一，政府查處對象是與中共黨政單位合辦統戰活動的組織或團體，不是針對區桂芝個人，外界不應胡亂指控，也不應刻意模糊焦點，忽略中共統戰作為。

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