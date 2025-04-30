為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蕭旭岑批賴政府只敢欺負區桂芝 陸委會：不應模糊焦點忽略中共統戰作為

    陸委會說，政府查處對象是與中共黨政單位合辦統戰活動的組織或團體，不是針對區桂芝個人，外界不應胡亂指控，也不應刻意模糊焦點，忽略中共統戰作為。（資料照）

    陸委會說，政府查處對象是與中共黨政單位合辦統戰活動的組織或團體，不是針對區桂芝個人，外界不應胡亂指控，也不應刻意模糊焦點，忽略中共統戰作為。（資料照）

    2025/04/30 17:04

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華民國章法學會與中共黨政機構合辦「兩岸共讀一本好書」徵文大賽，北一女國女教師區桂芝轉發比賽訊息被檢舉，馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，賴政府只敢欺負一個高中老師。陸委會今日駁斥，查處對象為組織或團體，不應模糊焦點，忽略中共統戰作為。

    蕭旭岑29日說，陸委會指控區桂芝違反兩岸條例第33條之1，該條文規範台灣人民或團體與中國大陸相關機構「合作」事宜，強調「政治性」；區桂芝轉發徵文比賽訊息是為了鼓勵學生學習，非關政治性，也未與中國大陸機構合作。

    陸委會指出，徵文比賽由章法學會與中共黨政單位共同主辦，報名參加者不論是否得獎，均由對岸安排前往中國參訪，全程落地招待，不符一般交流常態安排，涉及違反兩岸條例第33條之1與中共黨政單位合作行為，主管機關教育部依法查處中。

    陸委會提到，根據第一屆活動相關資訊，徵文比賽明顯為中共統戰活動，出席人員、談話內容、參訪行程與宣傳均有操作統戰意圖；今年為第二屆活動，政府有責任向民眾說明統戰風險，若有違規違常處，政府也將依法查處。

    陸委會強調，區桂芝由於近期言論引發外界關注，有民眾向政府檢舉其轉發徵文比賽行為，這只是處理案件來源之一，政府查處對象是與中共黨政單位合辦統戰活動的組織或團體，不是針對區桂芝個人，外界不應胡亂指控，也不應刻意模糊焦點，忽略中共統戰作為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播