打什麼算盤？卓冠廷爆藍北市黨部書記長初文卿審完罷綠委案隔天請辭選委會委員
國民黨台北市黨部書記長初文卿（左）及總幹事姚富文（右）被羈押禁見。（資料照）
〔記者陳昀／台北報導〕藍營罷免民進黨立委「造假連署」連環爆，民進黨發言人卓冠廷踢爆，涉案遭羈押禁見的國民黨台北市黨部書記長初文卿，審完罷免民進黨立委案，隔天悄悄請辭台北市選委會委員，到底打什麼算盤？
卓冠廷指出，國民黨雙北黨部書記長都因涉罷免造假被收押，且都同時具有黨職和公職身份，新北市黨部書記長陳貞容同時是新北市選委會委員、台北市黨部書記長初文卿，也同時是台北市選委會委員。
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卓冠廷表示，「這人可精的」，在國民黨青年忙著搞造假罷綠委連署期間，初文卿還是台北市選委會委員，但中選會今天證實初文卿的請辭時間，就在審查通過罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶、陳瑩案的「隔一天，初文卿守著台北市選委會的位置，直到國民黨發動罷免的案子成案通過，才低調請辭、從名單上消失。」
卓冠廷痛斥，真的很可笑，一個前青年團長張淵翔在基隆市政府當民政處長、認罪盜用戶政個資；兩個雙北黨部書記長涉入造假案，還同時球員兼裁判在雙北選委會當委員，是為虎作倀，還是為黨作弊？