國民黨罷免張之豪聲量崩盤！ 他曝：支持者「羞愧式沉默」

基隆市議員張之豪。（記者盧賢秀攝）

2025/04/30 17:25

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，國民黨祭出罷免綠營民代反制。不過，國民黨罷免基隆市議員張之豪、鄭文婷連署案涉及死亡連署，民政處長張淵翔等3人分別交保、收押。對此，粉專「聲量看政治」發現，藍營支持者出現「羞愧式沉默」，這不僅衝擊國民黨的政治道德立場，更觸發中間選民與泛綠群體的怒火。從政治心理來說，此時的本來基隆可能醞釀「不罷不能」情緒，反而轉向支持張之豪。

「聲量看政治」今天PO出近7天張之豪在YouTube上於不同政治立場群眾中的聲量圖。粉專指出，4月26日前藍營觀看數穩定，維持30萬上下，屬高動員期；達到高峰後，27日到28日劇烈崩盤，幾乎歸零；與此同時，綠營觀看數（泛綠）則於28日到29日顯著回升，顯示「事件激化式擴散」開始發生；白營與紅營的聲量變化極小，幾乎未參與這一場「張之豪戰爭」。

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粉專指，28日爆出基隆市民政處長張淵翔違法查詢個資、偽造文書，協助罷免張之豪的行動，一舉從「罷免發動者」轉化為「犯罪樣本」。其坦承行使職權查戶政系統，事實上等於整個罷免案的正當性已崩塌。這不僅衝擊國民黨的政治道德立場，更觸發中間選民與泛綠群體的怒火。從政治心理來說，此時的本來基隆可能醞釀「不罷不能」情緒，反而轉向支持張之豪。

粉專說，泛藍聲量斷崖，是鐵票流失與動員泡沫的訊號。國民黨泛藍的聲量斷崖下墜的現象，可解釋為幾點。一、支持者羞愧式沉默，罷免理由站不住腳、動員者違法，支持者難以再公開擁護。二、泛藍話語場潰散。主導性失落，連帶影響KOL與媒體失去動員信心。三、輿論轉向檢討國民黨，泛藍話語變得防禦、收縮，從攻勢變為守勢。四，未來走向預測，張之豪被罷免機率大幅下降。

粉專大膽預測，張之豪被罷免的機率已從危險邊緣轉為相對安全，甚至可能反轉聲量變成「罷免國民黨者」的新代表；若民進黨中央及時進場支援並協助其定調為「濫權的象徵」，將加速逆風翻盤。而國民黨若持續護短、甚至企圖切割張淵翔，恐再度激起輿論火焰，形成第二波「反制罷免浪潮」；若司法進程加速（如張淵翔遭聲押），此案將從地方罷免擴大為「藍營地方執政失德案件」，連帶衝擊年底藍營整體在2026的選情。

最後，粉專說，罷免亂戰變為政治測風儀。張之豪的罷免案，已不再只是基隆地方議員的政治存亡戰，而成為檢驗國民黨是否濫用政治工具、違法動員國家資源的政治風向球。這場聲量的反轉，可能也將成為民進黨與民間社群共同反制「國會多數濫權」的轉折點。

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