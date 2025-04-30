國軍業務費遭凍30％ 國防部解凍報告曝5大衝擊

圖為海軍機動飛彈車進入戰術位置畫面。（國防部提供）

2025/04/30 16:59

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院今年初審查通過114年度預算，凍結國防部業務費30%，並設下執行三成預算後，才可向院會提出報告解凍的條件。行政院長卓榮泰近日下令各部會送出解凍案報告後，國防部今（30日）送抵立院的報告中，提出凍結預算衝擊維持裝備、彈藥籌補、油料供補、武裝籌購等五項主要理由，盼爭取提早解凍。

國防部最新預算解凍報告顯示，114年度業務費計編列2478億元，主要為維持主戰裝備妥善、各式訓練彈藥與機艦油料採購、重要武器裝備籌獲及部隊基本運作維持等需求，為國防預算重中之重項目，近年每月預算執行率均達90%以上，預算執行狀況良好。

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國防部表示，年度預算扣除人員維持費後，業務費占比高達84%，現凍結30%計744億元，影響甚為重大；經檢視往年預算執行情形，審酌各項採購交貨期程與工程完工進度，以及114年度預算月份編配，推估預算執行至30%之時間點，約會落於6月份，鑑於決議要求需經院會同意始得動支，屆時適逢立院6至9月份休會期間，恐無法處理解凍事宜，須至下半年會期9月開議後，始能排入解凍議程。

國防部強調，在無法確認預算解凍時間點下，將勢必造成重大軍商購案延後決標與履約期程，推遲各項重要國防施政及戰備急需，除影響行政效率及戰力維持，更徒增額外成本，因此爭取於上半年會期解凍。

業務費遭凍三成 五大衝擊盼盡早解凍

國防部並提出業務費遭凍結影響，包括「衝擊維持裝備妥善，增加補保缺料壓力」、「延宕各式彈藥籌補，戰備演訓量能受限」、「緊縮機艦油料供補，無法應處灰帶襲擾」、「推遲武器裝備籌購，難以彰顯防衛決心」、「影響單位基本運作，人力維持雪上加霜」等5大解凍理由，分列如下：

一、裝備妥善與部隊戰力密不可分，因應主要武器裝備已逾中壽期且中共機艦侵擾頻仍，造成國軍應對兵力之各型戰機、艦艇及雷達等零附件加速耗損，必須採購充足料件以維持裝備妥善，倘無法於上半年會期解凍，將影響接續執行的F16型機、幻象2000型機、康定級艦、成功級艦等主戰裝備及各式雷達委修等零附件籌補，概約464億元，不利維持重要武器裝備妥善，並增加後勤補保缺料壓力。

二、為加強國軍作戰能力，籌獲各式彈藥射訓，倘無法於上半年會期解凍，將影響接續執行之雷霆2000高爆火箭彈、紅隼反裝甲火箭彈、MK46魚雷延壽等案，概約83億元，不利強化戰訓整備及快速應變能力，造成戰力罅隙。

三、近年中共機艦襲擾不斷及不定期軍事演訓，台海情勢日益嚴峻，國軍每日派遣多架（艘）次戰機及船艦應處，加計戰演訓任務等，極需油料供補與戰備存量建置，倘無法於上半年會期解凍，將影響後續各式油料需求，概約55億元，恐無法及時支援緊急戰備任務。

四、面對當前敵情威脅，建構不對稱戰力、強化防衛韌性，加速重要武器裝備籌獲勢在必行，倘無法於上半年會期解凍，將影響接續執行的魚又飛彈海岸防衛系統、高高空無人機系統、人攜式短程防空飛彈及攻擊無人機飛彈系統等重要武器裝備籌購，並延後康定級艦戰鬥系統性能提升、快速布雷艇後續艇、新型步槍及網路資訊設備系統升級等國防自主能量建立，概約724億元，不利厚實國軍整體防衛作戰能力，甚而遭國際友邦質疑我防衛決心。

五、為全軍機關、部隊、廠庫及學校強化戰訓整備、提升後備戰力與訓練安全、招募及改善教學（生活）環境等各項任務所需，概約263億元，倘無法於上半年會期解凍，將影響各項重要裝備、訓練儀器、資訊系統及營舍修繕等基本運作，甚或肇生訓練與居住危安情事，不利人才留營，更有礙單位日常運作所需，對部隊人力穩定，無疑是雪上加霜。

未能解凍恐衝擊戰備、削弱應處 國防不容懈怠、等待

為降低施政衝擊，國防部說明，奉總統公布114年度總預算後，該部雖重新盤點年度施政項目執行規劃與相關影響，儘可能在適法合規前提下妥為因應，但業務費凍結30%影響實為甚大；現階段執行率尚未達立院決議「預算執行30%時，向院會報告經同意後動支」的條件，惟國防安全不容懈怠，也無法等待，須儘早解凍預算，以加速各項施政推動，請立院諒察。

國防部強調，有關立院對「業務費」預算各項指導，該預算包含各式裝備妥善、彈藥籌補、油料採購、武器籌購及部隊運作等經費，面對中共持續加大對我軍事脅迫及灰色地帶襲擾不斷，若未能解凍，恐無法及時支援緊急戰備任務，同時削弱應處能力，並影響新式武器裝備換裝期程。

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