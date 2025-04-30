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    涉詐領議會出席費被判刑 竹市議員黃文政、吳國寶喊冤、上訴到底

    涉詐領議會出席費遭判刑，國民黨新竹市議員黃文政喊冤，稱是誤簽，將上訴到底。（記者洪美秀攝）

    涉詐領議會出席費遭判刑，國民黨新竹市議員黃文政喊冤，稱是誤簽，將上訴到底。（記者洪美秀攝）

    2025/04/30 16:50

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員國民黨籍黃文政、無黨籍吳國寶，因涉未出席市議會會議，卻事後補簽到，領取出席費、交通費及膳食費共4900元，違反貪污治罪條例案件，經新竹地檢署提起公訴；新竹地方法院今天（30）日宣判，認黃、吳兩人犯利用職務機會詐欺財物罪，黃處2年徒刑、褫奪公權2年、緩刑5年，吳處1年8月徒刑、褫奪權1年、緩刑3年。對此，黃文政與吳國寶都喊冤，強調為捍衛清白，一定上訴到底。

    吳國寶強調，這樣的判決結果太離譜了，為捍衛個人清白，收到判決書後，會與律師討論並上訴到底。並提到，不可能為了領取幾千元的出席費而詐領，且強調當時議會正在整修，他的手機定位顯示在議會後面，但司法未查清楚，就認定他未出席。並說，他擔任議員10幾年來，幾乎每個都倒貼經費辦理公益活動及協助地檢署辦反毒宣導，怎可能為了幾千元的出席費而詐領？

    黃文政受訪稱，尊重司法，但他一定會上訴，強調從頭到尾都說是誤簽，因為根本不可能為了幾千元的出席費而詐領，將捍衛清白，上訴到底。

    新竹市議會表示，由於所涉是貪污治罪條例，需三審定讞才會有影響，因此目前兩人的議員職權與資格不受影響。

    涉詐領議會出席費遭判刑，新竹市議員吳國寶喊冤，強調太離譜了，將捍衛清白、上訴到底。（記者洪美秀攝）

    涉詐領議會出席費遭判刑，新竹市議員吳國寶喊冤，強調太離譜了，將捍衛清白、上訴到底。（記者洪美秀攝）

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