行政院會明將通過「青年基本法」草案 史哲：支持青年返鄉入法

行政院政務委員史哲（左）今日指出，行政院院會明日將通過「青年基本法」草案。（資料照）

2025/04/30 16:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院院會明日將通過「青年基本法」草案，政院政務委員史哲今日表示，青年定義是以18歲至35歲為主，4年須訂定一次「青年政策白皮書」、支持青年返鄉等入法，並由行政院長召集部會首長組成「青年事務發展會報」，將是行政體系關於青年事務的最高決策單位。

史哲指出，今年「壯世代」法案通過，外界都很關注「青年基本法」進度，經預告與民間座談、開會之後，將提出院版「青年基本法」並排入行政院會議程，行政院會通過「青年基本法」後，將送至立法院審議。

請繼續往下閱讀...

史哲說明，「青年基本法」共28條，它是基本法、不是作用法，該法是為揭櫫青年世代在公領域更多重要的價值。目前各縣市都相當重視青年議題，把青年事務列為一級單位有10個縣市，二級有8個縣市，各縣市都有青年事務委員會，可見青年是政府施政的主流議題。

史哲談及，「青年基本法」主要是基本價值的宣示，青年定義是以18歲至35歲為主。若其他政策對青年年齡另有規範的話，沒有必要強制性去貫穿所有政策。

史哲舉例，該法明定政府制定政策，須建立青年參與機制，雖然沒有寫太細或過於強制性，但政府制定政策需考慮青年意見。且「支持青年返鄉」，政府必須提供協助，這也都入法。另外，特別把避免物質濫用、增加心理諮詢入法，這個有進步性意義。

史哲提及，在數位議題部分，要強調的是防治數位暴力、數位詐騙，這是新世代要面對的數位課題，已不是送平板到偏鄉。同時，政府應支持非營利的青年團體，4年須訂定一次「青年政策白皮書」，由行政院長召集部會首長組成「青年事務發展會報」，這將是行政體系關於青年事務的最高決策單位。

他強調，政院青年諮詢委員會不必然會轉為「青年事務發展會報」，因為青年諮詢委員會組成是青年，「青年事務發展會報」的組成是部會首長、學者專家和青年，這是行政決策單位，跟青年諮詢委員會完全不同，會報是由行政院長親自主持的，可以落實青年政策白皮書。

關於「青年基本法」是否納入18歲公民權？史哲回應，這個支持者眾，不會有人反對，但因為「青年基本法」不是作用法，所以不會納入這個項目。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法