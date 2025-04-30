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    大罷免屢傳捷報！陳揮文大膽預言：3階投票很可能「35：0」

    陳揮文近日直言，未來第3階段投票可能真的會出現「35：0」的狀況。（圖翻攝自陳揮文YT）

    陳揮文近日直言，未來第3階段投票可能真的會出現「35：0」的狀況。（圖翻攝自陳揮文YT）

    2025/04/30 19:26

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免2階連署進入最後衝刺階段，各地罷團近日紛紛釋出捷報，今天（30日）最新消息是藍委洪孟楷、丁學忠、葉元之超過法定門檻，讓不少藍營人士焦慮。名嘴陳揮文近日直言，按照目前各地罷團連署順利推進，未來第3階段投票，可能真的會出現「35：0」的狀況。

    大罷免行動屢傳捷報，連起初被認為最難連署成功、日前還發生數千份連署書格式出錯的花蓮罷團「微光花蓮」都宣布，掀起此次大罷免浪潮的「首惡」傅崐萁連署書，突破2萬6000份安全門檻，讓大批支持罷免藍委的民眾為之振奮，反觀藍營支持者一片愁雲慘霧。

    雖然國民黨動用黨內青年軍系統，發動報復性罷免的民進黨立委也有12案一階通過，但因死亡連署、冒名連署過多近期被檢調偵辦，2階連署因此也不被看好。對此，陳揮文昨天（29日）在其開直播時稱，他早就預測2階連署可能會再次出現「35：0」，現在大家已經可以知道，他並不是在開玩笑。

    他表示，先前他之所以這麼說，是因為民進黨主席賴清德早前就下指示，要求全黨在罷團展開2階連署時「進場」協助，2階門檻是原選舉區選舉人總數10%以上，雖然對一般民團來說確實很難，但對於民進黨這樣的大黨來說很容易，光是綠營在各區的得票率，怎麼可能會拿不到10%？因此他才說35個泛藍立委罷免案全都會過2階。

    陳揮文又進一步稱，他所說的「35：0」不單單是說通過2階，而是進入第3階段的罷免投票，以目前態勢看起來很可能也會是「35：0」。他接著說，他並不是否定藍營罷免綠委的2階連署一個都不會過，而是罷藍委的團體行動策略明確，為避免送件後還要補件造成延宕，將連署目標定在法定門檻的130%至150%之間，爭取全案能在同一天投票。

    陳揮文直言，是否能在同一天投票，對民進黨或罷團而言非常重要，因為比較好宣傳，也比較好動員。只要35件罷免藍委案通通送中選會，且順利達到10%門檻、不需要補件，時間也安排得當，就算送件時間有差距，實現投票日統一在同天舉行就非常有機會，一旦成真，那麼被罷免的藍委「就很難防守了」。至於綠委罷免案，因為1階都要補件，比罷藍委團體慢了約有1個月，即便2階通過，可能也不會同日投票。

    陳揮文繼續說道，照時間來看，國民黨之後不管是要橫下心來倒閣，還是先前提出的反廢死、反戒嚴公投都來不及，就會變成是35個罷免藍委的單獨投票，藍營防線吃緊。但陳揮文呼籲藍營支持者，不管最後結果如何，大家應該用更理性的態度去看待這件事。

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