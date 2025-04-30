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    基隆民政處長「微信」洩個資 民進黨：謝國樑、朱立倫有義務說明

    基隆市政府民政處長張淵翔坦承利用職務之便，非法查詢市民個資、提供國民黨罷免連署。民進黨發言人吳崢（右）、基隆市議員張之豪（左）30日召開「作弊DNA！市府通黨部，違法盜取人民個資，朱立倫道歉下台」記者會批藍營。（記者羅沛德攝）

    基隆市政府民政處長張淵翔坦承利用職務之便，非法查詢市民個資、提供國民黨罷免連署。民進黨發言人吳崢（右）、基隆市議員張之豪（左）30日召開「作弊DNA！市府通黨部，違法盜取人民個資，朱立倫道歉下台」記者會批藍營。（記者羅沛德攝）

    2025/04/30 16:51

    〔記者陳昀／台北報導〕基隆市政府民政處長張淵翔坦承利用職務之便，非法查詢市民個資、提供國民黨罷免連署。民進黨發言人吳崢、市議員張之豪開記者會痛斥，張淵翔赤裸裸地打破界線，用中國軟體微信洩露市民個資，造成巨大國安漏洞，基隆市長謝國樑、國民黨主席朱立倫有義務給個交代。

    張之豪質疑，沒想到2025年的今天還有這種誇張行徑，張淵翔洩露基隆市民個資使用的是中國軟體微信，基隆市民有多少資料已經被中國共產黨掌握？這不是選舉作弊而已，是大剌剌地造成巨大國安漏洞，區公所等民政體系有沒有其他人涉案？上頭有沒有人下令交辦？謝國樑事前是否知情？基隆市政府讓人完全失去信心。

    張之豪提及，只為了罷免2個民進黨市議員，民政處長就要親自犯行，去年謝國樑面臨罷免危機時，當時張淵翔身兼基隆市選委會總幹事，會不會危機感更重、更有犯罪動機？去年有「拆樑」志工被以小孩的個資威脅，會不會個資外洩早就發生？

    吳崢表示，台灣民主化以前有句話叫「國庫通黨庫」，指的是國民黨的黨產，因為台灣曾經黨國不分，現在難道基隆的市政資料也通國民黨的黨庫嗎？也變成國民黨可以隨意取用的名冊嗎？國民黨主席朱立倫、基隆市長謝國樑有義務給個交代。

    吳崢也對國民黨提出3點質疑，首先，張淵翔為什麼要盜取個資給國民黨基隆黨部使用？第二，基隆市會是個案嗎？國民黨在各地都有類似偽造案件，如果張受國民黨黨務系統指示，其他縣市有沒有黨工利用公職身分侵犯人民權利？三、張淵翔配合國民黨的政治利益侵犯市民隱私，有沒有國民黨的高層指使？

    吳崢對國民黨提出質疑，張淵翔為什麼要盜取個資給國民黨基隆黨部使用？更質問基隆市會是個案嗎？（記者羅沛德攝）

    吳崢對國民黨提出質疑，張淵翔為什麼要盜取個資給國民黨基隆黨部使用？更質問基隆市會是個案嗎？（記者羅沛德攝）

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