為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    轟中央財劃法「舊債未清又畫新餅」 游淑慧：市府應勇於直言而非遮掩

    台北市財政局長胡曉嵐（圖左）說明，依照法定程序，中央必須在預算年度開始前四個月核定數額，意即在8月之前需要有核定數額，但因中間有公式要試算，尚未核定數額。 （記者劉詠韻翻攝）

    台北市財政局長胡曉嵐（圖左）說明，依照法定程序，中央必須在預算年度開始前四個月核定數額，意即在8月之前需要有核定數額，但因中間有公式要試算，尚未核定數額。 （記者劉詠韻翻攝）

    2025/04/30 17:06

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安今下午赴市議會，進行今年度第一次總預算追加減預算的詢答報告。國民黨籍議員游淑慧於質詢時聚焦新修訂的財劃法，質疑中央不僅舊有統籌分配款未全數撥付，現在還可能延宕新增款項，形同「賴帳」；她強調，若北市財政因此出現問題，市府應勇於直言其因，而非替中央遮掩，並呼籲中央勿再對地方財政苛扣。

    游淑慧指出，儘管三月已公告新的財劃法，但目前仍只聞樓梯嚮，並關心中央或財政部是否已與其他縣市討論，另舊財劃法有697億元，新的財劃法則增加416億提升至1113億，「到底吃不吃得到？」財政局長胡曉嵐回應，中央正準備申請釋憲；游淑慧反問，「現在連大法官都沒有，是不是打算賴帳？」

    胡曉嵐表示，依照法定程序，中央必須在預算年度開始前四個月核定數額，意即在8月之前需要有核定數額，但基於中間仍有公式要試算，因此目前尚未核定數額。

    游淑慧詢問，原本的統籌分配款是否有足額撥款下來？胡曉嵐回應，目前雖有，但基於分月撥付，因此撥款並不充足，並強調台北市有做好準備；一旁的蔣萬安則指，不足額有缺口，但是有相關支應。

    游淑慧聞言強調，台北市財政若出現任何狀況，就應大聲說出來，無需替中央遮掩，並喊話中央不要苛扣。

    台北市長蔣萬安今下午赴市議會，進行今年度第一次總預算追加減預算的詢答報告，議員游淑慧針對新修訂的財劃法提出質疑，指中央不僅舊有統籌分配款未全數撥付，現在還可能延宕新增款項，形同「賴帳」。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安今下午赴市議會，進行今年度第一次總預算追加減預算的詢答報告，議員游淑慧針對新修訂的財劃法提出質疑，指中央不僅舊有統籌分配款未全數撥付，現在還可能延宕新增款項，形同「賴帳」。（記者張嘉明攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播