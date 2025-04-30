轟中央財劃法「舊債未清又畫新餅」 游淑慧：市府應勇於直言而非遮掩

台北市財政局長胡曉嵐（圖左）說明，依照法定程序，中央必須在預算年度開始前四個月核定數額，意即在8月之前需要有核定數額，但因中間有公式要試算，尚未核定數額。 （記者劉詠韻翻攝）

2025/04/30 17:06

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安今下午赴市議會，進行今年度第一次總預算追加減預算的詢答報告。國民黨籍議員游淑慧於質詢時聚焦新修訂的財劃法，質疑中央不僅舊有統籌分配款未全數撥付，現在還可能延宕新增款項，形同「賴帳」；她強調，若北市財政因此出現問題，市府應勇於直言其因，而非替中央遮掩，並呼籲中央勿再對地方財政苛扣。

游淑慧指出，儘管三月已公告新的財劃法，但目前仍只聞樓梯嚮，並關心中央或財政部是否已與其他縣市討論，另舊財劃法有697億元，新的財劃法則增加416億提升至1113億，「到底吃不吃得到？」財政局長胡曉嵐回應，中央正準備申請釋憲；游淑慧反問，「現在連大法官都沒有，是不是打算賴帳？」

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胡曉嵐表示，依照法定程序，中央必須在預算年度開始前四個月核定數額，意即在8月之前需要有核定數額，但基於中間仍有公式要試算，因此目前尚未核定數額。

游淑慧詢問，原本的統籌分配款是否有足額撥款下來？胡曉嵐回應，目前雖有，但基於分月撥付，因此撥款並不充足，並強調台北市有做好準備；一旁的蔣萬安則指，不足額有缺口，但是有相關支應。

游淑慧聞言強調，台北市財政若出現任何狀況，就應大聲說出來，無需替中央遮掩，並喊話中央不要苛扣。

台北市長蔣萬安今下午赴市議會，進行今年度第一次總預算追加減預算的詢答報告，議員游淑慧針對新修訂的財劃法提出質疑，指中央不僅舊有統籌分配款未全數撥付，現在還可能延宕新增款項，形同「賴帳」。（記者張嘉明攝）

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