陳亭妃找賴清德告狀 因林俊憲缺席中常會作罷

民進黨立委陳亭妃30日立院受訪。（記者塗建榮攝）

2025/04/30 16:27

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委林俊憲昨點名同黨立委陳亭妃，藉由國民黨力量打擊同志，放任市議員蔡育輝造謠，陳則回應「這樣的指責完全失焦、搞錯對象」。據轉述，陳亭妃今天在民進黨中常會中，曾想反映與林的爭執，但因林俊憲不在場，黨主席賴清德裁示改日當面再討論。

台南市新營區停五立體停車場28日動土，意外點燃2026黨內台南市長初選戰火，林俊憲發文控訴，國民黨市議員蔡育輝大鬧會場，造謠這項建設與林無關，陳亭妃全程在蔡身旁支持對方的謊言，林質疑陳亭妃「怎會藉國民黨的力量來打擊黨內同志，更何況是在這種全黨正努力翻轉國會的時候？」陳亭妃也隨即回應，這樣的指責完全失焦、搞錯對象。

請繼續往下閱讀...

陳亭妃今天在立法院研究大樓出電梯時，巧遇台南的國民黨立委謝龍介，謝龍介主動想握手，陳亭妃未理會、甩頭就走，面對媒體詢問，陳也回應「謝龍介跟林俊憲比較好」、「我跟他（謝龍介）戰了5次、贏了5次。」

由於林俊憲、陳亭妃都是民進黨中常委，據轉述，陳亭妃會中本來想要反映此事，但因林俊憲今天未出席，賴在會中沒有處理該議題；民進黨發言人吳崢受訪也說，沒有討論這方面議題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法