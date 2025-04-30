為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳亭妃找賴清德告狀 因林俊憲缺席中常會作罷

    民進黨立委陳亭妃30日立院受訪。（記者塗建榮攝）

    民進黨立委陳亭妃30日立院受訪。（記者塗建榮攝）

    2025/04/30 16:27

    〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委林俊憲昨點名同黨立委陳亭妃，藉由國民黨力量打擊同志，放任市議員蔡育輝造謠，陳則回應「這樣的指責完全失焦、搞錯對象」。據轉述，陳亭妃今天在民進黨中常會中，曾想反映與林的爭執，但因林俊憲不在場，黨主席賴清德裁示改日當面再討論。

    台南市新營區停五立體停車場28日動土，意外點燃2026黨內台南市長初選戰火，林俊憲發文控訴，國民黨市議員蔡育輝大鬧會場，造謠這項建設與林無關，陳亭妃全程在蔡身旁支持對方的謊言，林質疑陳亭妃「怎會藉國民黨的力量來打擊黨內同志，更何況是在這種全黨正努力翻轉國會的時候？」陳亭妃也隨即回應，這樣的指責完全失焦、搞錯對象。

    陳亭妃今天在立法院研究大樓出電梯時，巧遇台南的國民黨立委謝龍介，謝龍介主動想握手，陳亭妃未理會、甩頭就走，面對媒體詢問，陳也回應「謝龍介跟林俊憲比較好」、「我跟他（謝龍介）戰了5次、贏了5次。」

    由於林俊憲、陳亭妃都是民進黨中常委，據轉述，陳亭妃會中本來想要反映此事，但因林俊憲今天未出席，賴在會中沒有處理該議題；民進黨發言人吳崢受訪也說，沒有討論這方面議題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播