黃國昌2019高喊下架中天 黃智賢驚爆：私下找旺中老闆蔡衍明道歉！

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌。（資料照）

2025/04/30 17:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨拉著民眾黨426上凱道道「反綠共、戰獨裁」，資深媒體人黃智賢相當不以為然，直指該活動毫無正當性，除了批評藍營主席朱立倫想與白營合作，就像「吳三桂引清兵入關」，她更加足火力砲打白營主席黃國昌「今非昔比」。近日黃智賢還驚爆，5年多前黃國昌帶頭反紅媒、高喊下架中天，但其實背地裡透過各種管道，想找中天老闆蔡衍明道歉，引發網友熱議。

黃智賢28日在其YT頻道「黃智賢夜問」開直播時，連珠炮怒轟黃國昌當年一副正義凜然的說「不要懷疑我消滅國民黨的決心」，而今卻與國民黨聯手在國會亂搞，還一起上凱道「反綠共」，說要「戰獨裁」，就跟柯文哲一樣背叛當初相信他的人，法學素養和品格又差，拉低台灣政治道德水準。黃智賢還稱，如果黃國昌反民進黨，應該是要「反台獨」，為什麼他要說民進黨是「綠共」？就是因為他沒有勇氣直面台獨，沒有勇氣對抗台獨，黃國昌就是還想要台獨的錢、台獨的票！

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黃智賢接著提到2019年6月23日，黃國昌與網紅「館長」陳之漢發起反紅媒遊行，「你2019年就在同一個地方，就在凱道上，你要下架中天，你要黃智賢滾出去！誰獨裁啊？不就你嗎？你整天只會耍政治威風！」她還驚爆，當年黃國昌檯面上要中天滾出台灣，但私底下卻找蔡衍明道歉，「確切的啊，黃國昌透過了許許多多的關係要找中天的老闆，黃國昌你跪啊，你公開跪啊，不要來耍陰的，大街罵人小巷道歉！公開給我道歉！公開反台獨！公開承認自己搞太陽花是不對的！」

她又嘲諷：「當年搞太陽花，說我是台獨金孫，好棒棒！2019年要下架中天，又說台獨金孫，好棒棒！現在呢？現在要靠中天吃穿，要靠中天幫你造勢，現在變我反綠，我好棒棒！噁不噁啊？」

黃智賢的爆料隨即引發網友熱議，不少人想起11年前太陽花運動，黃國昌被踢爆與時任馬英九總統府副秘書長、現任馬英九基金會執行長蕭旭岑密會的事，「早就不是第一次啦」、「標準雙面偽君子」、「黃國昌整天公開透明要直播，但密會蕭旭岑不用公開透明，求見蔡衍明也不用公開透明，他的公開透明介於0-100%之間」、「不是黃國昌墮落，是他的真面目本來就是這樣」。

該爆料在網上延燒已逾1天，黃國昌到現在還沒做出回應，有鄉民就酸「我的老天爺，號稱戰神、反紅媒第一戰將，上凱道反中天的民眾黨主席黃國昌，面對黃智賢爆料私下透過各種管道要跟旺董道歉，已經超過1天不敢回應了，這不是我認識的戰神啊！」

粉專「柯粉的超譯天地」今天（30日）也PO文嘲諷，「太陽花運動眾人守議場，黃國溜去私會馬英九；623反紅媒眾人淋雨，黃國昌找管道道歉旺中！當時一群人被他用理想號召，上街風吹日曬雨淋，卻被他當作自己功成名就的墊背。他一個人出盡風頭利益全拿就算了，事實上卻是私底下跑去跟他自己塑造出來的惡人下跪。」

黃智賢近日驚爆，5年多前黃國昌帶頭反紅媒、高喊下架中天，其實背地裡透過各種管道想找中天老闆蔡衍明道歉。（圖翻攝自黃智賢夜問YT）

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