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    首頁　>　政治

    藍委羅廷瑋罷免倒數推馬戲同樂會 學校聯絡簿竟貼活動海報

    羅廷瑋5月舉辦馬戲同樂會，學校將活動海報貼在學生聯絡簿，活動也刻意製作「雙版本」，對外版本大幅標示羅廷瑋姓名及大頭照。（記者蔡淑媛攝）

    羅廷瑋5月舉辦馬戲同樂會，學校將活動海報貼在學生聯絡簿，活動也刻意製作「雙版本」，對外版本大幅標示羅廷瑋姓名及大頭照。（記者蔡淑媛攝）

    2025/04/30 16:19

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免進入二階連署倒數階段，台中市第六選區藍委羅廷瑋日前已過法定二階門檻，羅廷瑋將在5月舉辦馬戲同樂會，邀請親子參加，有家長投訴學校竟將羅廷瑋活動海報夾貼在學生聯絡簿，活動也刻意製作「雙版本」，學校版本僅設計活動內容，對外版本大幅標示羅廷瑋姓名及大頭照，市議員陳雅惠痛批校園違反行政中立，被政治滲透，「政治包裝」護航羅廷瑋。

    市議員陳雅惠、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤、張芬郁、謝家宜等人今天在議會教育文化業務質詢，要求教育局強化學校行政中立的防線。

    陳雅惠指出，該活動由「新象創作劇團」承辦，並未經文化局或教育局核備，也未見任何公文流程，但卻透過學校導師協助發放，甚至貼入學生聯絡簿、轉交家長，她質疑「非公部門活動，教育局也沒發公文，學校老師為何還要花時間幫忙張貼，學校沒有自己的教學行程嗎？」

    陳雅惠強調，校園應是保持政治中立，卻屢次被政治活動滲透，老師被迫參與發放具政治意圖的宣傳資料，「這不是第一次，上個會期已經提醒教育局，要守住教育的最後一道防線，怎麼還會發生？」

    陳雅惠強調，活動名稱看似中性，只要主辦單位及內容涉及政治人物，學校就不應成為政治宣傳工具，更不能讓導師「代貼公告」，形同變相助選，她要求教育局儘速建立審查與通報制度，明確規範學校不得協助任何形式的政治性活動，杜絕擦邊球行徑再次重演。

    教育局長蔣偉民回應，該活動非教育局主辦或協辦，局內未核發任何相關公文，對於宣傳品如何流入學校、是否經過審核，將立即調查釐清責任，並檢討學校在行政程序上是否有疏失或違規；文化局長陳佳君也否認主辦此活動。

    羅廷瑋則指，舉行親子活動宣傳不分藍綠，全國都有前例，已經行之有年，其他縣市綠營政治人物也直接寫上競選人名號，目前他是現任立委，每年都舉辦親子活動，不要有太多政治遐想。

    市議員張芬郁、陳俞融、陳淑華、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤（左至右）在議會質疑學校竟將羅廷瑋活動海報夾貼在學生聯絡簿，要求教育局強化學校行政中立的防線。（記者蔡淑媛攝）

    市議員張芬郁、陳俞融、陳淑華、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤（左至右）在議會質疑學校竟將羅廷瑋活動海報夾貼在學生聯絡簿，要求教育局強化學校行政中立的防線。（記者蔡淑媛攝）

    羅廷瑋表示，舉行親子活動宣傳不分藍綠，全國都有前例，已經行之有年。（羅廷瑋提供）

    羅廷瑋表示，舉行親子活動宣傳不分藍綠，全國都有前例，已經行之有年。（羅廷瑋提供）

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