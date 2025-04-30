北市黨部代理主委換人風波 國民黨：只是宣布時間上的落差

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前因案被羈押，台北市黨部前天宣布由副主委張延廷代理主委，但消息曝光後不久，黨中央卻公告指定台北市議長戴錫欽（見圖）代理主委一職。（資料照）

2025/04/30 16:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前因案被羈押，台北市黨部前天宣布由副主委張延廷代理主委，但消息曝光後不久，黨中央卻公告指定台北市議長戴錫欽代理主委一職，引發議論，國民黨發言人楊智伃今日解釋，這只是宣布時間上的落差，而且黃呂錦茹先前就是希望由戴錫欽代理主委，經黨主席朱立倫與戴錫欽溝通後，確定麻煩由戴代理主委。

國民黨文傳會主委林寬裕則說，如果市黨部主委不在，擔任台北市黨部副主委的張延廷，本來就是代理主委，因此沒有所謂「轉彎」的問題。

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對於媒體詢問，台北市黨部主委被羈押，是否打斷國民黨2026選舉布局？林寬裕表示，國民黨仍會按既定的進度推動，他強調，國民黨基層人才非常多，對於有志希望從事公共事務，為民喉舌進入議會，或參選里長的人，黨部都會按照既定方向推動，不會對黨務有任何影響。

此外，針對民進黨發言人卓冠廷對外宣稱民進黨主席賴清德下令黨公職全力投入罷免通過35席國民黨立委，楊智伃表示，民進黨真的不演了，賴清德透過發言人下達軍令，在台灣面對困境的時候，直接在台灣內部發動大罷免，可能是因為看到國民黨426凱道集會多達25萬人後，走心、生氣了，覺得天崩地裂，下定決心做出強硬舉動。

不過，楊智伃也說，她同時看到立法院民進黨團幹事長吳思瑤稱沒有聽過這樣的消息，難道吳思瑤在打臉卓冠廷？或吳思瑤因為擔心自己被罷免而打臉卓冠廷、賴清德？民進黨內部到底有沒有好好溝通此事，恐怕要打上一個問號，但賴清德的野心與獨裁，已經完全把民進黨推向「綠共」的形象。

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