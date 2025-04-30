袍澤情深！關懷因公傷退役弟兄 替代役14年服務8萬人次33萬小時

黃偉哲、沈哲芳等人頒發慰問金予與會的因公傷退、停役弟兄。（內政部役政司提供）

2025/04/30 16:47

〔記者方瑋立／台北報導〕為展現政府對服兵役期間因公受傷全癱、半癱等身障退役袍澤弟兄的深切關懷與感念，內政部今（30日）與台南市政府聯合舉辦「114年役路相伴—南區縣市袍澤情深座談」活動。內政部指出，自2011年5月迄今（2025）年3月，計有1492位替代役役男熱心參與關懷服務，為147位受傷退役弟兄提供到家生活協助，累計服務人次達8萬772人次、時數達33萬4008小時。

活動邀請嘉義縣市、高雄市及屏東縣共同參與，並由內政部役政司司長沈哲芳代表部長劉世芳，偕同台南市市長黃偉哲，向受傷退、停役弟兄致贈慰問金及禮品，並邀請服義務役期間因公受傷致身心障礙的弟兄及其家屬、公益弱勢團體的代表外，活動現場也安排替代役公益大使團進行古典與流行樂表演、魔術與腹語表演、當地樂團表演，氣氛熱絡溫暖。

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沈哲芳與黃偉哲也頒發獎座予田徑選手陳家祥，嘉勉其參加去（2024）年全國身心障礙運動會獲得鉛球及跳高雙冠軍，並雙破大會及全國紀錄。

同時，內政部也特別點出億新投資股份有限公司因熱心公益，有感本次活動深具意義，特地共襄盛舉捐贈7萬6000元慰問金紅包，為與會弟兄加油打氣，感謝他們為國犧牲奉獻，讓全體弟兄及其家屬提前感受端午佳節的溫暖氣氛，整體活動計約有300人共襄盛舉，場面溫馨感人。

內政部表示，替代役男在日常生活裡對袍澤弟兄的暖心陪伴，是袍澤互助精神的展現，更是台灣社會裡最溫暖的情感。為關懷與照顧服兵役期間因公致身心障礙的退役人員及其家屬，瞭解他們的需求並協助他們走出創傷迎向陽光，今年內政部長劉世芳持續指導於北、中、南三區舉辦座談聯誼活動，提供身障弟兄們溫馨互動與交流的平台，促進經驗分享、相互扶持，並拓展他們的人際網絡，幫助他們重新出發，以正向積極的態度面對生活。

內政部說明，為體恤因公致身心障礙人員家屬在長期照顧過程中的辛勞，內政部推動「替代役提供袍澤生活協助計畫」，遴派具職能、物理治療、護理及醫學等專長的替代役役男，協助傷病弟兄就醫復健等需求，自2011年5月至2025年3月底，共有1492位替代役役男熱心參與，為147位受傷退役弟兄提供到家關懷服務及生活協助，累計服務人次達8萬772人次、33萬4008小時，充分展現替代役愛心滿滿、關照身障袍澤的公益情懷。

參與袍澤生活協助計畫的替代役役男王奕程今日亦陪同林姓弟兄出席活動，並分享他服役期間陪伴的經驗與收穫，每週固定陪同復健、散步及使用電腦，主動溫馨的服務和負責任的態度，讓弟兄敞開心胸，深獲弟兄及其家屬讚賞，他的實際行動不僅緩解家屬的照顧壓力，也提升受傷人員家庭的生活品質。

內政部役政司司長沈芳哲、台南市長黃偉哲等人頒發獎座及慰問金予勇奪陳家祥弟兄，113年全國身心障礙運動會獲得鉛球及跳高雙冠軍，並破大會及全國雙紀錄的弟兄陳家祥（左3）。（內政部役政司提供）

內政部指出，熱心公益的億新投資股份有限公司有感本次活動深具意義，特地共襄盛舉捐贈7萬6000元慰問金紅包給與會弟兄。（內政部役政司提供）

內政部役政司司長沈芳哲、台南市長黃偉哲、台南市民政局長姜淋煌、台南市榮民服務處處長王國能、台南市後備指揮部指揮官宋自強上校等人30日出席由內政部與台南市府共同舉辦的「114年役路相伴－南區縣市袍澤情深座談」活動。（內政部役政司提供）

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