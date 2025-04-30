賴清德：台灣是自由民主國家、黑的講久也不會變白

民進黨主席賴清德。（資料照）

2025/04/30 16:27

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨與民眾黨4月26日號召支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，宣稱參加人數突破25萬人。兼任民進黨主席的總統賴清德今主持中常會時表示，台灣在絕大多數國際評比，都是完全自由民主的國家，「黑的講久了，不會變成白的」，但仍可能因此混淆視聽，要求黨公職全力說明說明政策、讓民眾了解真相。

賴清德表示，為了因應國際經貿局勢、與地緣政治的快速變化，行政院上週四通過特別條例草案，將投入4100億元支持產業發展、安定就業市場、照顧民生，並強化國家整體韌性，這不僅因應美國關稅政策的影響，更是著眼於中長期的國家發展規劃，將危機化為轉機、再轉為商機，讓經濟再一次脫胎換骨。

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賴清德指出，4100億元中除了支持產業與安定就業的930億元，另有強化國土韌性的1500億元，是為了加強台灣的基礎建設及全方位提升資通訊安全；另匡列1670億元要穩定民生與物價，同時納入培養高等人才、撥補勞健保、老屋修繕等項目。

賴清德強調，近期他和行政院長卓榮泰院長走訪各縣市產業，業者們都希望電價平穩、不要增加成本，因此政府也規劃「支持台電穩定電價」的科目，台電疫情時已自行吸收太多成本，政府要穩定電價，就要協助台電平衡財務，特別條例的各個項目，都是因應新的國際情勢，以及產業界第一線的意見，經過縝密規劃後所編列。

賴清德喊話說，為了提升台灣的整體韌性及強化產業競爭力，希望在野黨可以支持這個特別條例，在關鍵時刻團結一致相挺產業、穩定物價、照顧民生。明天是五一勞動節，政府也推出各項措施照顧勞工，特別重要的就是「維持僱用安定」。

賴清德呼籲在野黨，政治立場可以不同，但守護國家主權、支持出口產業、穩定民生物價，這絕對需要大家團結一致。

最後，賴清德強調，台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家。黑的講久了，不會變成白的；但是，仍然有可能會因此混淆視聽，執政黨有責任把事實、把道理講清楚、說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相，再麻煩各位黨公職，發揮全力為政策宣傳。

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