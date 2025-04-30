為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德：台灣是自由民主國家、黑的講久也不會變白

    民進黨主席賴清德。（資料照）

    民進黨主席賴清德。（資料照）

    2025/04/30 16:27

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨與民眾黨4月26日號召支持者上凱道「反綠共、戰獨裁」，宣稱參加人數突破25萬人。兼任民進黨主席的總統賴清德今主持中常會時表示，台灣在絕大多數國際評比，都是完全自由民主的國家，「黑的講久了，不會變成白的」，但仍可能因此混淆視聽，要求黨公職全力說明說明政策、讓民眾了解真相。

    賴清德表示，為了因應國際經貿局勢、與地緣政治的快速變化，行政院上週四通過特別條例草案，將投入4100億元支持產業發展、安定就業市場、照顧民生，並強化國家整體韌性，這不僅因應美國關稅政策的影響，更是著眼於中長期的國家發展規劃，將危機化為轉機、再轉為商機，讓經濟再一次脫胎換骨。

    賴清德指出，4100億元中除了支持產業與安定就業的930億元，另有強化國土韌性的1500億元，是為了加強台灣的基礎建設及全方位提升資通訊安全；另匡列1670億元要穩定民生與物價，同時納入培養高等人才、撥補勞健保、老屋修繕等項目。

    賴清德強調，近期他和行政院長卓榮泰院長走訪各縣市產業，業者們都希望電價平穩、不要增加成本，因此政府也規劃「支持台電穩定電價」的科目，台電疫情時已自行吸收太多成本，政府要穩定電價，就要協助台電平衡財務，特別條例的各個項目，都是因應新的國際情勢，以及產業界第一線的意見，經過縝密規劃後所編列。

    賴清德喊話說，為了提升台灣的整體韌性及強化產業競爭力，希望在野黨可以支持這個特別條例，在關鍵時刻團結一致相挺產業、穩定物價、照顧民生。明天是五一勞動節，政府也推出各項措施照顧勞工，特別重要的就是「維持僱用安定」。

    賴清德呼籲在野黨，政治立場可以不同，但守護國家主權、支持出口產業、穩定民生物價，這絕對需要大家團結一致。

    最後，賴清德強調，台灣在絕大多數的國際評比，都是完全自由民主的國家。黑的講久了，不會變成白的；但是，仍然有可能會因此混淆視聽，執政黨有責任把事實、把道理講清楚、說明白，為政府的施政辯護，讓民眾了解真相，再麻煩各位黨公職，發揮全力為政策宣傳。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播