比特犬案遭網攻報警無下文 徐弘庭比對陳菊案怒喊「不甘心」

台北市警察局長李西河回應，面對任何的刑案受理一律積極查處，至於陳菊案件能於4小時將犯嫌通知到案，可能原因在於積極性和專業度。（記者劉詠韻翻攝）

2025/04/30 16:43

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市長蔣萬安今下午赴市議會參與114年度總預算追加案質詢，國民黨籍議員徐弘庭提起之前僅因與比特犬飼同姓，卻莫名遭受網友潑髒水指他關說比特犬咬傷民眾案，儘管先前已向警局報案並控告妨害名譽，但至今卻未再有下文，反觀高雄市警局僅網友一句「陳菊走了？」火速於4小時內找到嫌犯，讓他相當不甘心。

徐弘庭先指，由於國內面臨美國關稅衝擊，預計一兩個之後最受傷害的仍是資本市場，但屆時已過報稅季，認為北市府應明確定義有哪些受益群眾可享有稅務及分期付款等優惠，並即時對外公開資訊。

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不過話鋒一轉，徐弘庭不滿表示，有關4月23日網路謠傳指監察院長陳菊病逝消息，高雄市警方火速展開行動並於4小時內將嫌犯通知到案，並以違反社會秩序維護法送辦，「我看了就有一點不甘心，畢竟我還是比特犬事件創傷症候群的受害者。」

徐弘庭強調，當時比特犬咬人事件持續延燒，莫名其妙就在一夜間淪為網友口中疑似關說的議員，並遭到漫天謾罵和攻擊，雖然他已於3月17日報警處理，但報案至今仍未有下文，反觀陳菊未主動報案但高雄警方主動查處，質疑警方為何在執法的程序及效率上有巨大差異。

徐弘庭直言，台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁並列好感度第二名，因此先排除原因在於兩者治理能力的不同，「還是警察局長李西河及林炎田的能力差異？還是僅因受害者的層級不同？又或受害者黨派有差；還是因為徐弘庭較小咖、陳菊大咖？」

警察局長李西河回應，面對任何的刑案受理一律積極查處，至於陳菊案件能於4小時將犯嫌通知到案，可能原因在於積極性和專業度；徐弘庭則笑稱，「徐弘庭案子沒積極性、專業度？」，認為李西河的回答很危險。

李西河說明，警局受理案件1年約4萬多件，受理或交查交辦，知悉任何犯罪訊息則積極查處，除來源網路、實體甚至欠缺監視系統，偵辦起來較有難度；徐反問「罵我的人藏得比較厲害？」李西河強調，有些是因為有斷點。

台北市長蔣萬安今下午赴市議會參與114年度總預算追加案質詢，國民黨籍議員徐弘庭提起之前僅因與比特犬飼主姓，卻莫名遭受網友潑髒水指他關說比特犬咬傷民眾案。（記者劉詠韻攝）

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