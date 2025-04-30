利用職務之便非法查市民個資 王美惠批張淵翔用公權力踐踏市民隱私

民進黨立委王美惠批評基隆市政府民政處長張淵翔利用公權力踐踏市民隱私。（王美惠辦公室提供）

2025/04/30 16:16

〔記者李文馨／台北報導〕基隆市政府民政處長張淵翔坦承利用職務之便，非法查詢市民個資、提供國民黨罷免連署。基隆市長謝國樑今天面對媒體詢問是否調整張的職務時說：「會與相關業務單位討論」。民進黨立委王美惠對此表示，張利用公權力踐踏市民的隱私，市長該做的處置，不是「調整職務」，是應該立刻開除。

基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷「死亡連署」案，張淵翔涉違反「個人資料保護法」及偽造文書罪，法官裁定40萬元交保，並限制住居，同時還有共犯未到案。

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民進黨立委王美惠表示，在偵辦過程中已承認涉及不法的官員，這是道德有問題了，他利用公權力踐踏市民的隱私，這種人怎麼可以繼續留在市府？她強調，市長該做的處置，不是「調整職務」，是應該立刻開除。

王美惠說，國民黨大罷免背後的真相，就是用不正手段、動用公務體系、踐踏民主價值。國民黨的假罷免鬧劇，就是他們真實嘴臉的照妖鏡。

民進黨立委林楚茵表示，國民黨伸出魔爪控制民政系統，這比新北、台北讓黨員兼任選委會要職更惡劣，保護台灣民主只能靠大罷免了。國民黨不只召喚「死人」連署，活人就用「戶政」資料直接抄，不只是戒嚴唯一品牌，更是「做票唯一品牌」。

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