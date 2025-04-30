中國國台辦見洪秀柱、連勝文稱兩岸同胞一家親 賴瑞隆：中共統戰棋子

中國國台辦主任宋濤日前（右）在杭州與國民黨副主席連勝文（左）見面。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

2025/04/30 16:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任宋濤日前會見前國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席連勝文、前行政院長劉兆玄等人。國台辦今天指出，兩岸同胞一家親，理應常來常往、深入交流，「民進黨當局」企圖對兩岸交流製造寒蟬效應，不得人心、注定失敗。民進黨立委賴瑞隆痛批，國民黨副主席、前主席等人，還在配合做中共統戰棋子。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，近期宋濤先後於4月17日在江蘇南京會見洪秀柱一行，18日與台商代表座談，並看望參加「南京台灣週」的部分台灣青年。19日在浙江杭州台灣會見國民黨副主席連勝文等嘉賓，會見20日出席以「加強民生交流增進同胞福祉」為主題的兩岸基層民生髮展交流會。

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朱鳳蓮提及，21日在四川成都會見兩岸企業家峰會理事長劉兆玄一行，22日出席以「共育新動能·融合促發展」為主題的2025海峽兩岸融合發展四川交流會。

朱鳳蓮稱，這是在「民進黨當局」不斷阻撓兩岸交流合作升高對立對抗、美國濫施關稅衝擊全球經濟秩序的複雜形勢下，中共中央台辦、國務院台辦積極促進兩岸交流合作、關心支持台商台企的重要舉措，釋放了堅定不移深化兩岸融合發展。

她更說，台商台企擁護支持國家對美國採取的反制措施，有信心與國家一起打贏這場關稅戰，並在中國實現持續健康發展。兩岸同胞一家親，理應常來常往、深入交流，民進黨當局企圖對兩岸交流製造寒蟬效應，不得人心、注定失敗。

對此，賴瑞隆受訪表示，中國持續打壓台灣的執政黨，甚至透過國會要癱瘓政府，另一方面，同步拉攏親共的國民黨人士，用兩面手法分化台灣，企圖影響政府施政。

賴瑞隆批評，外界高度質疑中共把手伸進台灣國會，國民黨副主席、前主席等人，現在還在配合做中共統戰棋子。可看到中共攻擊台灣政府及拉攏在野黨是同時進行，已讓國人更加看清中共兩面手法。

「統戰攻勢不會停止的！」賴瑞隆指出，接下來中共會鎖定大罷免攻擊，全力防止藍委被罷免成功，同時中共也會加大力道對親中人士的支持，台灣人民恐怕要有心理準備。

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