蔣萬安倒閣說令人意外 王鴻薇：黨內未正式討論僅立委聊天話題

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

2025/04/30 15:24

〔記者劉宛琳／台北報導〕台北市長蔣萬安拋出「倒閣」對抗大罷免，最後不了了之。國民黨立委王鴻薇今接受資深媒體人黃光芹專訪坦言，蔣萬安的倒閣說法令人意外，實務上難以實現，尤其是政治後座力過大，恐不小心會出現「藍綠合作倒閣，一起殲滅白」的畫面，因此倒閣不可行。且倒閣從未在國民黨內正式討論，只是立委私下七嘴八舌聊的話題。

王鴻薇表示，426凱道遊行，無論是國民黨還是民眾黨，最大公約數就是要讓「賴清德下台」，但要如何讓賴下台，蔣萬安日前率先喊出倒閣，確實讓人很「Surprise」，要發動倒閣也攸關國民黨中央、立法院黨團要不要接球。她提到，「倒閣說」出現後，朱立倫第一時間回應是選項之一，隔天又適逢黨團大會，朱當時重申「只要能把賴清德拉下台，所有都是選項之一」，接著就是在野黨主席峰會，雙方也把倒閣疑慮去除。

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王鴻薇說，倒閣只是倒行政院長卓榮泰，賴清德也可以換另一個傀儡。雖然有一說法認為倒閣不需要民眾黨，只要倒閣民進黨也會支持，但「藍綠合作倒閣，一起殲滅白，這個政治後座力太大了，也不可能、不可以出現這樣的情形」，因此倒閣不可行。她也強調，這些都非正式討論，就只是部分被罷免立委私下談及的話題，「這種都是大家在七嘴八舌的時候討論層次，絕對不是國民黨曾經非常認真地說我們要來談倒閣，沒有這狀況」。

王鴻薇舉例，即便後來蔣萬安公開提及倒閣，也是在此之前黨內多次聽到立委抱怨「天天被造謠」、「趕快倒閣」等情緒性言論，當時黨內甚至也有質疑「這個時機是不是已經過了」。她補充說，罷免案導致的壓力讓不少國民黨立委面臨支持者意見分歧，但現在已事過境遷。

王鴻薇表示，接著朱立倫就改喊出要「罷免賴清德」，雖然現行的《選罷法》、《憲法》等規範中，藍加白因為沒有2/3的席次，無法真的罷免總統。但她認為，這是宣示性的效果，過去時任民進黨主席蘇貞昌也曾參與要罷免時任總統馬英九，綠營當時也知道不可能，所以這是態度的問題。

王鴻薇強調，無論倒閣或是罷免賴清德，要真正針對賴清德的只有一個辦法，就是大家出來對罷免藍委投下不同意票，如果是罷免綠營的民代，則全部投下罷免同意票，讓賴清德鴨霸發動罷免在野黨的行動徹底失敗。她說，讓賴總統期中考嚴重不及格，這是最好的教訓，也會讓民進黨內的派系反噬。

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