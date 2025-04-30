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    要郭智輝勇敢宣布核三廠延役 黃國昌：會儘速三讀通過核管法

    黃國昌說，下週「核子反應器設施管制法」修正案就會排上議程，儘速三讀通過。（資料照）

    黃國昌說，下週「核子反應器設施管制法」修正案就會排上議程，儘速三讀通過。（資料照）

    2025/04/30 16:25

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今（30）日召開黨政聯繫會議，民眾黨主席黃國昌在會中說，下週「核子反應器設施管制法」修正案就會排上議程，儘速三讀通過，待法案上路；與此同時，民眾黨也發動「核三廠延役」公投盼透過人民手中的選票，讓政府正視民意，落實民主程序。

    針對經濟部長郭智輝直言，核電延役應修法、無須經由公投決定，黃國昌在會中說，郭智輝不要迴避問題，下週「核子反應器設施管制法」修正案就會排上議程，儘速三讀通過，待法案上路，請郭智輝說到做到，勇敢堅定地宣布核三廠延役，不要再用窒礙難行推託。

    黃國昌指出，發動核三廠延役公投的必要性，就是鑒於過去一年多來，立法院通過多項重大法案，包括國會改革、財劃法與總預算案，皆反映社會期待，但因為不符合民進黨利益，屢遭賴政府以覆議、釋憲方式封殺、阻撓。如今，連核三延役這樣關乎國家安全、民生福祉的議題，竟不願也不敢交付人民公投，令人痛心。

    黃國昌批評，民進黨政府一面放任火力發電占比飆升至84％，一面高價採購綠電卻弊案頻傳，將人民荷包與用電安全當作政治賭注。夏季用電高峰將至，核三廠停機勢將加劇供電壓力，若跳電停電影響民生與產業，民進黨將難辭其咎。

    民眾黨重申，民眾黨全力推動在8月舉辦「核三延役」公投，透過人民手中的選票，讓政府正視民意，落實民主程序，民眾黨堅信，唯有重啟理性討論、開放多元選項，才能守護國家安全與全民福祉，真正實踐「人民要當家」。

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