國台辦讚吳克群助台灣婦中國尋根節目 林楚茵：同套劇本不斷演

中國《湖南衛視》近期一檔旅遊真人秀節目，安排台灣藝人吳克群幫一名台灣林姓婦人漳州尋根「圓夢認祖」。（翻攝微博）

2025/04/30 15:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國《湖南衛視》近期一檔旅遊真人秀節目，安排台灣藝人吳克群幫一名台灣林姓婦人漳州尋根「圓夢認祖」。國台辦發言人朱鳳蓮今日更說，這場跨越海峽的尋根之旅，直觀呈現兩岸同胞割捨不斷的血脈紐帶，讓「兩岸一家親」充分具象化；民進黨立委林楚茵揶揄說，同樣一套劇本不斷演下去，觀眾會不想看，中共要達到的效益只會遞減。

朱鳳蓮指出，這檔綜藝節目關注銀髮群體，為各地的老年旅客打造實現人生清單的圓夢之旅。在首站泉州和漳州之行中，台灣的林女士在福建省漳浦縣烏石鎮林氏家族祠堂參加了她人生首次祭祖儀式，圓了她家族300年的尋根心願。

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朱鳳蓮聲稱，這場跨越海峽的尋根之旅，直觀呈現了兩岸同胞割捨不斷的血脈紐帶，讓「兩岸一家親」充分具象化。就像網友評論的那樣，「血脈的呼喚，比任何導航都準」。兩岸同胞是親人，包括大陸、台灣在內的全中國是兩岸同胞的共同家園。

朱鳳蓮說，「我們真誠歡迎更多台灣同胞來中國走走看看、尋找根脈歸屬，也支持兩岸影視界推出更多反映兩岸同胞同文同種、命運與共的好節目、好作品」。

對此，林楚茵受訪表示，同文同種、同根同源一直是中共拉攏台灣人的方式，社會上的交流活動多半是帶人尋根，現在就連中國綜藝節目也用這一招。

林楚茵批評，只能說同樣一套劇本不斷地演下去，觀眾會不想看，這種已不是新鮮事了，中共要達到的效益只會遞減，民眾也越來越冷淡。按照中共邏輯，難道所有美國人、澳洲人都要去英國尋根嗎？

中國《湖南衛視》近期一檔旅遊真人秀節目，安排台灣藝人吳克群幫一名台灣林姓婦人漳州尋根「圓夢認祖」。國台辦發言人今日指出，這場跨越海峽的尋根之旅，直觀呈現兩岸同胞割捨不斷的血脈紐帶，讓「兩岸一家親」充分具象化。（圖取自微博）

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