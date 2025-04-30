怒批藍白「戰獨裁、反綠共」 黃暐瀚：獨裁直接大處理還需要大罷免？

政治評論員黃暐瀚。（取自臉書）

2025/04/30 16:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨和民眾黨26日號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，對此，資深媒體人黃暐瀚在節目上大酸，如果賴清德真的是獨裁，那幹嘛還要有大罷免，直接大處理就好，哪個不聽話的下禮拜就發現不見了。

黃暐瀚在節目上表示，想請問暐瀚觀點的網友們，你們真的認為中華民國現在是獨裁喔？如果是獨裁幹嘛還要什麼大罷免大成功？就大處理就好，哪個不聽話的下禮拜你就發現怎麼不見了，哪個媒體敢批評當上的，馬上下禮拜就消失了嘛，獨裁的意思就是他不用民主的方式。

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黃暐瀚指出，居然還有很多台灣的一些網友，甚至評論員在講說，現在就是獨裁啊！他是真的非常驚訝，現在如果是獨裁的話，那我們有辦法換掉賴清德嗎？你2028可不可以不要投賴清德？可不可以？可以啊！他一定能連任嗎？不行啊！誰決定？你我決定，所以我們是民主嘛。

黃暐瀚續指，第二個現在準備要罷免，國民黨倒幾個民進黨倒幾個，大家各自在那邊談，誰能保證，有沒有可能國民黨立委一個都沒倒？有沒有可能？有可能，為什麼？因為這是靠投票嘛，又不是靠處理，那不然柯建銘講說，大罷免大成功41席全部下了以後，獨裁國家沒有給你用民主的空間來決定事情，就是寡頭政治，就是他決定了。

黃暐瀚直言，所以一直要論述現在我們中華民國是獨裁的，他只能告訴大家，不知道這些人在想什麼，但他也理解這些人在想什麼，因為討厭民進黨、賴清德，而這些人存在於國民黨跟民眾黨支持者內，他知道支持者聽藍白聲稱民進黨查這些死亡連署，卻沒有反問藍白，國民黨青年軍有沒有抄名冊的事實？藍白支持者只會說為什麼要調查，卻不會回頭看有沒有違法？有沒有偽造文書？有沒有抄名冊？黃暐瀚直言，看到柯文哲主席勇敢面對司法，他為自己爭取到有一天無罪，那很好啊，可是你不能講說所有被調查的人都是政治打壓。

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