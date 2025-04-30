為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北捷管理辦法升格自治條例 二度闖關議會失敗

    北市議會法規委員會今開會，針對北捷提案管理辦法升格自治條例，不予同意。（記者甘孟霖攝）

    北市議會法規委員會今開會，針對北捷提案管理辦法升格自治條例，不予同意。（記者甘孟霖攝）

    2025/04/30 15:42

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運公司提案，將《大眾捷運法》轄下的「大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」修正為「自治條例」，今（30日）二度闖關北市議會法規委員會。但議員認為無修正必要，因此否決此提案。

    北捷上會期提案修正「大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」，內容包含可於「禁止飲食區」販售食品，此外將辦法改升格為自治條例，不過遭議員反彈，認為在禁食區販售食品，恐也引來蟑螂、老鼠等。

    此會期，北捷重新提案，移除於禁食區販售食品，而議員們對於升格自治條例也頗有意見。國民黨議員李芳儒認為，現行的辦法在實行上，沒有和時代脫節、窒礙難行等問題，並無必要性。

    民眾黨議員陳宥丞認為，北捷應講清楚修法是否影響未來事業發展；民進黨議員陳賢蔚也說，如認為開放禁食區賣食物有所不妥，修正的主因已不復存在，不用再花時間討論。

    最終，法規會召集人吳世正做成決議，管理辦法多年前經議會通過迄今，並無窒礙難行，修正也無助營運績效，因此認為並無修正必要；至於辦法升格自治條例，委員會考量法律位階及政府體制，不予同意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播