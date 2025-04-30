北捷管理辦法升格自治條例 二度闖關議會失敗

北市議會法規委員會今開會，針對北捷提案管理辦法升格自治條例，不予同意。（記者甘孟霖攝）

2025/04/30 15:42

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北捷運公司提案，將《大眾捷運法》轄下的「大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」修正為「自治條例」，今（30日）二度闖關北市議會法規委員會。但議員認為無修正必要，因此否決此提案。

北捷上會期提案修正「大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」，內容包含可於「禁止飲食區」販售食品，此外將辦法改升格為自治條例，不過遭議員反彈，認為在禁食區販售食品，恐也引來蟑螂、老鼠等。

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此會期，北捷重新提案，移除於禁食區販售食品，而議員們對於升格自治條例也頗有意見。國民黨議員李芳儒認為，現行的辦法在實行上，沒有和時代脫節、窒礙難行等問題，並無必要性。

民眾黨議員陳宥丞認為，北捷應講清楚修法是否影響未來事業發展；民進黨議員陳賢蔚也說，如認為開放禁食區賣食物有所不妥，修正的主因已不復存在，不用再花時間討論。

最終，法規會召集人吳世正做成決議，管理辦法多年前經議會通過迄今，並無窒礙難行，修正也無助營運績效，因此認為並無修正必要；至於辦法升格自治條例，委員會考量法律位階及政府體制，不予同意。

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