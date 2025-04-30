朱立倫籲賴清德「放國人一馬」召開國是會議 朝野討論面對挑戰

國民黨主席朱立倫30日出席主持中常會，致詞時再度呼籲總統賴清德召開國是會議。（記者廖振輝攝）

2025/04/30 15:40

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話，批評賴清德總統已經忘了自己是中華民國總統，每天為了權力以及民進黨能持續執政而鬥爭，他並以「為政以德，眾星共之；為政以暴，離心離德」呼籲賴清德，「放國人一馬」，並召開國是會議，朝野共同坐下來討論，一起面對國內與國際上的挑戰。

朱立倫表示，426多達25萬的民眾匯集上凱道，大家發出怒吼，這就是的人民主場，這場活動是誰號召來的？就是那位坐在總統府裡面的賴清德，但賴清德卻告訴大家，去天安門抗議，而且發動檢調持續大搜索、羈押，嚴厲對待在野黨，命令綠營黨公職人員要通過罷免藍營立委二階連署，賴清德在426後並沒有改變，而且已經忘了自己是中華民國總統，忘了民眾賦予給他的權力是治國、團結台灣，安定社會，解決問題，而不是每天搞鬥爭，只為了自己的權力，以及民進黨能持續執政。

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朱立倫強調，「為政以德，眾星共之；為政以暴，離心離德」，唯有德政才能名留青史，而暴政會遺臭萬年，他要提醒賴清德，為政以德，要有包容心，今天民眾抗議的不只是獨裁，而是為政不能以德，不能包容任何的意見，也沒有認真努力讓民眾過上好日子。

朱立倫表示，所謂好日子就是國家安定、社會安全、人民安心，但賴清德至今就職總統不到1年，國家有更安全嗎？兩岸兵凶戰危，台灣能源危機，而且經濟風暴就在眼前，讓大家看不到一個安全的台灣，社會也因為政治對立、朝野無法溝通造成動盪，這就是台灣的不安，民心更無法安心，不只是口袋的錢不見了，還有嚴重的詐騙案件。

此外，朱立倫說，美元、美債問題愈來愈嚴重，今天美元匯率再度大幅貶值，跌破32元大關，只剩31.9元，最受影響的就是所有出口廠商，他預估下月還會繼續貶值，一旦破了30元，大家就等著看台灣經濟大風暴的來臨。

朱立倫還說，他早就提醒6月有美債危機，而且台灣最可能受害，明明眼前有這麼多嚴重的挑戰，他多次呼籲賴清德召開國是會議，近1年來也多次強調朝野應該坐下來談，但賴清德就是置之不理。

朱立倫呼籲賴清德，「放國人一馬」，召開國是會議，朝野一起坐下來共同討論國內與國際挑戰，讓國家更安全，社會更安定，朝野溝通對話是執政者應該做的事情，在野黨也不斷要求總統以包容心面對挑戰，否則最後毀掉的是團結安定的台灣。

此外，朱立倫表示，明天是「勞工節」，國民黨今日上午頒發優秀勞工與工會代表，感謝勞工，因為勞工就是國民黨的根與寶，但基層勞工非常委屈，台灣的經濟成果並沒有落實到勞工身上，大家至今普遍低薪、高風險，國民黨會全力支持勞工，而放假就是最基本的，國民黨會在立法院推動還假於民。

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