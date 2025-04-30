借派出所停車風波遭「停權1年」彰縣議員賴清美：若影響連任參選不排除直接選立委

彰化縣議員賴清美因借派出所停車風波，引發網路一面倒的批評，事後也持續收到騷擾與冒名訂單讓她忍不住都哭了。（資料照）

2025/04/30 15:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議員賴清美上個月因為車子臨停王功派出所，與基層員警發生口角，議員事後在臉書批警方服務態度，引發網路一面倒的批評，賴清美事後帶茶葉致意也被批要「道歉」才對，這次臨停風波也遭民進黨縣黨部做出停權1年決議。賴清美表示，她才是被霸凌的對象，如果影響連任參選，不排除直接參選立委。

民進黨彰化縣評議委員會召集人江天寶表示，由於縣議員賴清美言論引發網路、媒體、社會、政論節目討論，以有損黨譽，開會決議停權1年，將送交中評會，做出最後定奪。

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江天寶表示，對賴清美做出停權1年，這確是令人非常遺憾，因賴清美是黨內5連霸的縣議員，熱心服務，也是黨部很重要的資產，但尊重評委的開會決議。

對於被停權1年，賴清美語帶哽咽表示，她加入民進黨30多年了，一路走來就是「爹不疼、娘不愛」，如果她今天去派出所停車，一開始就表明是縣議員，不就一切沒事了，如今卻被網軍霸凌，這起事件都發生1個多月了，她都還在接到騷擾簡訊與冒名訂單，黨部沒有幫她說話，竟然還讓她停權1年，她根本就是被人挾怨報復、公報私仇。

賴清美強調，如果她這樣就被停權1年，那還有其它黨員有醜聞上媒體，為何就可以沒事，她認為這樣決議對她並不公平。如果她被停權1年，可能就要失去明年縣議員黨內提名的機會，如果這樣的話，她不排除直接參選立委，讓選民還她公道。

賴清美表示，她期待的是黨部溫暖，不希望是派系落井下石！相信中央黨部會明察秋毫，給予公道的處置。

彰化縣議員賴清美借派出所停車風波遭，民進黨彰化縣評議委員會做出「停權1年」決議。（民進黨彰化縣黨部提供）

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