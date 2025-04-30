川普就職滿百日 學者：美中皆盼衝突降溫 有望達成暫時性關稅協議

國策研究院30日舉辦川普新政對國際秩序的挑戰與重塑座談會，台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦（右起）、國立中山大學財務管理學系特聘教授兼系主任蔡維哲、中華經濟研究院院長連賢明、國策研究院執行長王宏仁 、國立成功大學經濟學系教授兼系主任林常青、臺灣電動車聯盟副理事長/摩比和協M Mobility董事長鄭顯聰等人出席。 （記者羅沛德攝）

2025/04/30 15:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普就職屆滿百日，面對川普政府對中國祭出的關稅戰，學者認為，美中雙方皆希望尋求局勢降溫的可能性，很有可能在川普與中國國家主席習近平未見面的狀況下，達成暫時性的美中關稅協議，而台灣政府應該藉此機會協助國內產業轉型。

國策研究院今（30）日舉辦「川普新政對國際秩序的挑戰與重塑」座談會。面對對等關稅與美中對峙，中華經濟研究院院長連賢明表示，台灣應著眼於阻止中國的洗產地作為，加強供應鏈管理，並防範中國因內部經濟壓力、社會不滿情緒累積，而為了穩固政權進一步訴諸民族主義，加大對台經貿或軍事脅迫，台灣應持續強化軍備及維繫經濟安全措施，因應地緣政治的升溫及全球經濟的不確定性。

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中山大學財務管理學系系主任蔡維哲表示，在目前的局勢下，預期供應鏈重組會加速，在非關稅貿易障礙的推行下，亞洲供應鏈的去中國化很可能會快速發生、加速進行。

蔡維哲指出，台灣的傳統產業受到川普關稅政策衝擊最重，而傳產中小企業又非常多，他認為，政府應該藉此打擊中國企業的不公平競爭，創造更透明的商業環境，鼓勵並協助產業往技術服務方面、高值化領域發展。

台灣產業創生平台董事長黃日燦也說，台灣過去幾年已經因為紅色供應鏈的衝擊而開始做產業轉型，體質比以前更好，如今不只轉型，未來產業還要「轉骨」，在組織上、供應鏈上都需要調整。

多位學者皆認為美中雖然目前局勢對峙，但雙方都希望衝突降溫。中研院歐美所研究員林正義預估，川普與習近平雙方可能會透過單方面詮釋對方已有讓步，或調降課徵部分項目的關稅等途徑，降溫局勢，不一定要舉辦「川習會」。

亞太和平研究基金會執行長董立文也分析，無論是否有舉行「川習會」，由於美中都需要暫時喘息、重新盤整的時間，雙方仍極有可能達成暫時性、官員層級的美中關稅協議，而即便有暫時性的關稅協議，美中關係後續仍會維持對抗。

董立文指出，面對美國接連祭出鋼鋁關稅、對等關稅等極限施壓手段，中國方面採取對等報復、以拖待變的策略，但本質問題是「能拖到什麼時候？等待什麼變局？」，如今美中談判桌上的議題已經相當多，雙方愈晚談就會愈難談，他認為，習近平希望談、準備談，但還不知道怎麼談。

國策研究院副院長郭育仁認為，中國在經濟上比較脆弱，美國則是在政治上比較脆弱，美中非理性的關稅是持續不下去的，最終一定會兩敗俱傷，因此雙邊都想談，重點是談判的敲門磚。

另一方面，針對台海安全問題，郭育仁表示，川普第二任期延續美國前總統拜登的小多邊政策，強化與菲律賓的安全關係，銜接台灣與菲律賓海的巴士海峽長期以來是台灣的安全空缺，因此他認為，台灣接下來的外交工作，應將重心放在強化與菲律賓的關係，甚至不排除進一步與菲律賓討論建交的可能性。

國策研究院30日舉辦川普新政對國際秩序的挑戰與重塑座談會，國立中山大學財務管理學系特聘教授兼系主任蔡維哲等人出席。 （記者羅沛德攝）

中華經濟研究院院長連賢明。 （記者羅沛德攝）

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