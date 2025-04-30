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    宏都拉斯欲與台復交 中國不買白蝦還扯：民進黨刻意炒作歪曲事實

    中國國台辦發言人朱鳳蓮。（圖擷取自中評社）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮。（圖擷取自中評社）

    2025/04/30 14:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕宏都拉斯前年3月與我國斷交後，轉與中國建交，面臨白蝦滯銷的窘境，近日宏都拉斯外交部長雷依納（Enrique Reina）公開表示，宏都拉斯政府正重新尋求接觸台灣市場；部分宏都拉斯總統參選人也提出與台灣復交。外交部長林佳龍先前也表示歡迎。對此中國國台辦發言人朱鳳蓮回應，民進黨當局與「特定立場媒體」一再刻意炒作，完全是歪曲事實別有用心。

    林佳龍21日表示，確實有宏都拉斯總統參選人表示若勝選將恢復與台灣邦交，外交部歡迎，也密切關注，尤其是中美洲，「榮邦計畫」就是透過這種方式，台灣有一定的經濟實力，業者其實也需要進口大量白蝦、龍蝦，能幫助友邦繁榮，讓友邦以與台灣有邦交為榮。

    朱鳳蓮今日在例行記者會上表示，中國於2024年與宏都拉斯簽署自由貿易協定早期收穫安排後，一直按部就班與宏都拉斯達成協議，推進白蝦在內的各項貿易合作，2024年9月底宏都拉斯白蝦正式進入中國市場。民進黨當局及島內持特定立場的媒體一再刻意炒作有關議題，完全是歪曲事實，別有用心。

    朱鳳蓮強調，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是人心所向，大勢所趨。不管民進黨當局如何處心積慮妄圖搞所謂「外交突破」，都改變不了台灣是中國一部份的事實，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局。

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